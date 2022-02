https://cz.sputniknews.com/20220206/opet-rusna-nedele-okamura-se-pohadal-s-vladnimi-poslanci-kvuli-sibenicim-sirite-nenavist-mini-17500668.html

Opět rušná neděle. Okamura se pohádal s vládními poslanci kvůli šibenicím. „Šíříte nenávist,“ míní

Opět rušná neděle. Okamura se pohádal s vládními poslanci kvůli šibenicím. „Šíříte nenávist,“ míní

V nedělní Partii na CNN Prima NEWS bylo opět rušno. V pořadu vystupovali šéf SPD Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek a... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T14:43+0100

2022-02-06T14:43+0100

2022-02-06T14:43+0100

česko

tomio okamura

spd

jan bartošek

poslanecká sněmovna

hádka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/12263082_4:0:1906:1070_1920x0_80_0_0_2c53c0ef044cf31da5f42e1680e3ec19.jpg

Před Poslaneckou sněmovnou se odehrávaly demonstrace, na které někteří protestující přinesli šibenice. Bartošek se pustil do Okamury, že svými projevy podněcuje mezi lidmi nenávist.V pořadu šéf SPD zopakoval, že má podle něj vláda „fašizující tendence“ a proti výhradám, které pronesl Bartošek, se ostře ohradil.Na to však reagoval Bartošek tím, že Okamura „sklízí, co zasel“. „Neplácejte nesmysly, šíříte nenávist. Přestaňte lhát, se šibenicemi nesouhlasíme,“ oponoval Okamura.Do debaty se zapojila i Kovářová. „Šibenice na Malostranském náměstí? To už je přes čáru. Demonstranty si berete jako svoje beranidlo,“ nešetřila svými slovy směrem k Okamurovi. Ten se však nedal a reagoval: „Přestaňte blbnout.“Nutno podotknout, že k protestům se vyjádřil na CNN Prima NEWS i prezident Miloš Zeman. Ten prohlásil, že podepíše novelu pandemického zákona. Současně ostře odsoudil účastníky demonstrace, kteří nedaleko budovy dolní komory Parlamentu dokonce vztyčili makety s šibenicemi a oprátkou.Pokud Senát 10. února schválí novelu pandemického zákona, pak poputuje k hlavě státu. Zeman potvrdil, že ji ve znění, jak nakonec prošla Sněmovnou, podepíše.Jaké změny přinese schválení pandemického zákona?Novela zákona předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Jako příklad se uvádí, že úřady budou moci nařídit testování na koronavirus i podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, tedy nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.Důležitý je i bod týkající se nařízení izolace a karantény po telefonu. To totiž budou moci orgány ochrany veřejného zdraví dle předlohy oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Tento postup se ale v minulosti nelíbil členům výboru za opoziční ANO a SPD.Dodejme, že resort bude moci nařídit samoizolaci lidem, kteří se vracejí ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Bude moct stanovit povinnost vyplňování příjezdového formuláře.Za zmínku stojí, že dle novely budou moci nařízení pro své resorty vydávat i ministerstva obrany a vnitra. Důvodem má být to, aby byla „zachována akceschopnost bezpečnostních složek“.Jisté změny by mohly proběhnout i co se týče omezení kulturních akcí i sportovišť. Například mimořádná opatření resortu zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic budou moci nově regulovat jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby.Měly by se tak týkat i zoologických a botanických zahrad, různých kulturních institucí, památek nebo třeba hvězdáren. Pravomoc omezovat dle pandemického zákona budou moci úřady také hudební, divadelní a filmová představení, taneční produkce, slavnosti, kulturní festivaly či veletrhy, dětské zotavovací akce a příměstské tábory.V neposlední řadě zmiňme i omezení provozu vnitřních a venkovních sportovišť, stejně jako výuku ve všech typech škol i v předškolních zařízeních. Dále se regulace dotkne činností vykonávaných mimo provozovny, například přímo u zákazníka (včetně kadeřnických služeb a kosmetiky). Dále by úplný zákaz provozu mohl hrozit hudebním, tanečním a herním klubům, diskotékám, hernám a kasinům.Platnost zákona nakonec bude nejspíš omezená. Zdravotnický výbor Sněmovny totiž doporučil, aby jeho platnost vypršela k 30. listopadu letošního roku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220206/demonstranti-s-sibenicemi-si-podle-zemana-zaslouzi-vezeni-pandemicky-zakon-nakonec-podepise-17496518.html

https://cz.sputniknews.com/20220131/sibenice-u-vondraka-souvislost-s-pandemickym-zakonem-17413961.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, spd, jan bartošek, poslanecká sněmovna, hádka