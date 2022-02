https://cz.sputniknews.com/20220206/pentagon-rusko-ma-zaminku-pro-vpad-na-ukrajinu-bloomberg-o-vpadu-napsal-neni-to-trapne-17501986.html

Pentagon: „Rusko má záminku pro vpád na Ukrajinu.“ Bloomberg o vpádu napsal. Není to trapné?

Portál Bloomberg v pátek omylem oznámil ruský útok na Ukrajinu. Média „Naživo“ informovala o probíhajícím „ruském vpádu“. Mainstream a Pentagon mají chronicky... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Mluvčí pentagonu John F. Kirby ve čtvrtek na briefingu pro novináře souhlasil s návodnou otázkou novinářky, že RF našlo záminku pro vpád na Ukrajinu. Zhruba o den později finanční a zpravodajský portál Bloomberg v honbě za první zprávou omylem vydal předpřipravenou „informaci“ o ruské invazi na Ukrajinu. Fejková zpráva byla po cca 30 minutách ze stránky stažena. Pokud takový trend informování bude zachován, co se stane? Čtenáři/diváci/posluchači médií „otupí“, spolknou jakýkoli fejk?Petr Hájek: Nemyslím si, že jsou tyto věci náhodné. Jde o přípravu války. Bloomberg nevypustil dezinformaci o vpádu RF na Ukrajinu omylem. Ta směšnost… Titulek se přece formuluje až na posledním místě, když už je jasný obsah zprávy. Takhle by to bylo dost amatérské, pokud by to byl „omyl“.Média mohou mít prefabrikované názvy článků, když se například čeká, že nějaký starý politik brzy zemře; umím si představit předpřipravený nekrolog. Ale těžko věřit tomu, že si přichystali v Bloombergu titulek typu „Rusko útočí na Ukrajinu“ (Russia Invades Ukraine) a čekali na vhodné použití. Jejich praxe takovou být může, ale přiznávat se k tomu, vzápětí pak hned „hluboce litovat“ chyby? To že je ukázka profesionality?Aby to nevypadalo tak směšně, měli bychom připustit, že to u Bloombergu naplánovali záměrně, nehledejme v tom žádný „předčasný“ únik. Říká se tomu vypouštění balónků, jelikož se má ověřit, jak lidé zkrátka reagují. To bych považoval za pravděpodobné.Jinak, ano, takovéto praktiky nadále snižují práh citlivosti pro hrůzostrašnou věc, jakou je válka, je to skutečně děsivé. Pandemie na odchodu, a proto se tu rýsuje další strašák… Zřejmě je třeba se psychologicky připravit na útok na Rusko, proto probíhá zpracování západního obyvatelstva, a „únik“ v Bloombergu je forma opakující se psychologické masáže. Určitě je za tím daleko větší nálož přípravných propagandistických opatření... Člověk si říká, s čím se asi vytasí příště…Oficiální představitel Kirby přímo říká, že Rusko osnuje falešný útok Ukrajinců na území Ruska, resp. s využitím ruskojazyčných lidí, aby tím přidalo vlastním krokům legitimitu. „Máme informace, že si Rusové pravděpodobně chtějí vymyslet záminku k invazi (na Ukrajinu, pozn. red.). (…) Jednou z možností je, že ruská vláda, jak věříme, plánuje zinscenovat falešný útok ukrajinských vojenských nebo zpravodajských sil,“ řekl Kirby během brífinku. Dle mluvčího Pentagonu Rusové plánují propagandistické video s účastí najatých herců-komparsistů, aby zapůsobili na světovou veřejnost; budou ukázány škody po útoku, v záběru mají být prý i plačící civilisté. Z videa dle Kirbyho má být patrné, že to vše způsobí zbraně, dodané na Ukrajinu ze zahraničí… Co o tom soudíte?Je to hrůzostrašné. Všechno to má ještě další rovinu či aspekt. Čím více se budou takové výroky generovat, tím více lidí otupí na vše, co souvisí s válkou. Nazval bych to určitou hrůzou současného okamžiku, v podstatě USA, Britové (Anglosasové) tlačí na vznik konfliktu.V čem spočívá jejich zájem na válce?Jsou hnáni vnitrostátními motivy, ale příčina tkví i v globalistické sféře. Bral bych to jako vzteklou reakci na deklarované pevnější spojenectví mezi Ruskem a Čínou. Zdá se, že pro globalisty je to velice nepříjemná záležitost.Američané mají zajímavou rétoriku. Když padl dotaz z tisku, zda toto vše posvětili v Rusku na nejvyšších místech, mluvčí Kirby říká: „z našich zkušeností vyplývá, že jen málo věcí tohoto charakteru nebylo Kremlem – z nejvyšších míst – posvěceno…“ Berou to Kirby či Bloomberg schválně takto hákem? Dojít k opravdovému útoku z Ukrajiny, bude se tím pádem věřit ruskému zpravodajství ještě méně?Myslím, že strategie je obecnější. Tvrzení, že Rusové připravují fingované video se zinscenovaným jako že útokem Ukrajiny na Doněck, to mi přijde, jak scénář opsaný ze slavného amerického filmu Vrtěti psem (USA/1997). Anglosaští plánovači si to zřejmě jinak představit nedokážou. Mechanismus je stejný, nikdo nic nového nevymýšlí, hraje se ověřený klasický scénář.Když se podíváte na činnost bílých přileb, kde v Sýrii předstírali pomocí herců v ulicích tzv. chemické útoky Asada, pak i zde se jedná o variaci na zadané téma. Evidentně je nenapadne „nic lepšího“. Tolik k jednotlivostem.Já bych nicméně byl rád, aby neunikal ze zřetele celkový obraz či trend. Podle mě se vyvíjí tlak na RF, je potřeba tuto zemi dotlačit k nějakým ústupkům. Hlavně se mají donutit váhající evropské mocnosti jako Francie a Německo, aby se přidaly ke Spojeným státům americkým. Je vyvíjen domácí mediální tlak na německého kancléře, aby se projevil iniciativněji v ukrajinské otázce. Nejsme možná daleko od chvíle, kdy Bundeswehr vyrukuje na ukrajinsko-ruské hranici s plnou parádou (s plnou polní). Nicméně napětí jako takové zvyšuje tandem Spojené státy a Velká Británie.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

