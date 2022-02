https://cz.sputniknews.com/20220206/psychiatricka-nebo-gastroenterolog-hrad-podal-zalobu-na-stehlikovou-mluvila-o-zemanove-zdravi-17495770.html

Psychiatrička nebo gastroenterolog? Hrad podal žalobu na Stehlíkovou, mluvila o Zemanově zdraví

Psychiatrička nebo gastroenterolog? Hrad podal žalobu na Stehlíkovou, mluvila o Zemanově zdraví

Nespala to prohlásil v rozhovoru serveru u iDNES.cz.Dříve lékařka od Hradu obdržela předžalobní výzvu, ve které kromě omluvy byla žádost o zaplacení milionu korun na účet Fondu ohrožených dětí.Stehlíková však reagovala tím, že nevidí důvod ani k omluvě ani k zaplacení požadované částky.Připomeňme, že celá záležitost pramení z první poloviny října, kdy v souvislosti s tehdejším Zemanovým zdravotním stavem Stehlíková například napsala na svém blogu nebo řekla médiím, že abstinence prezidenta v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens a právě jeho léčba zářijový pobyt Zemana v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) prodloužila.Rovněž Stehlíková pronesla výroky o těžce poškozeném mozku nebo o metabolickém rozvratu kvůli alkoholické jaterní cirhóze.Podle Nespaly se žaloba, která byla podána 31. ledna, týká přesně vymezených výroků.Domnívá se, že si buď někdo udělal legraci a dal ji údajně nesprávné informace o prezidentově stavu nebo si je vymyslela.„Důležité je, že se doktorka Stehlíková k této věci neustále vyjadřuje i po podání žaloby, pokračuje v tom. Bude na posouzení soudu, jak toto její chování – které je za všemi hranami, o lékařské etice ani nemluvím – ocení,“ doplnil.Svého času Stehlíková pro média uváděla, že pouze jako lékařka vyjádřila svůj názor a domněnku ve chvíli, kdy veřejnost neměla o stavu prezidenta dostatečné informace.Lékařka trvá na tom, že její názor později potvrdili odborníci, kteří Zemana léčili. Věří, že její slova nebyla nactiutrhačské.„Nemoc na důstojnosti nikomu neubírá,“ vyzdvihla.Loni na podzim byl Zeman dvakrát hospitalizován, přičemž během druhé hospitalizaci byl zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny ÚVN. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko to potvrdil a dokonce naznačil, že jde o cirhózu jater.Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

