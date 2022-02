https://cz.sputniknews.com/20220206/ridici-pozor-hory-budou-trapit-zaveje-a-snehove-jazyky-17495075.html

Řidiči pozor! Hory budou trápit závěje a sněhové jazyky

Řidiči pozor! Hory budou trápit závěje a sněhové jazyky

V Královehradeckém kraji v horských oblastech by měli řidiči dbát zvýšené opatrnosti. Silnice jsou místy pokryty uježděným sněhem a nejsou soleny. Severní... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T09:32+0100

2022-02-06T09:32+0100

2022-02-06T09:32+0100

česko

počasí

sníh

vítr

silnice

komplikace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/419/84/4198482_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_cb07e38fda06f3646a1aa04d9492c1e4.jpg

V Královehradeckém kraji platí výstraha pro řidiče, jelikož zde dopravu komplikuje zledovatělý sníh na silnicích. Výstraha platí především pro Krkonoše, Orlické hory a CHKO Broumovsko a Náchodsko. Silničáři hlásí také sníh na silnicích Nové Paky na Jičínsku. Na horách dnes bude silně sněžit a sníh bude doprovázen silným větrem. Meteorologové varují před sněhovými jazyky.Nedělní ráno začalo se zataženou oblohou, na horách už sněží. Pod bod mrazu teplota klesla na horách, jinde je to většinou nad nulou.Na dnešní den platí pro Královehradecký kraj zatažená obloha, odpoledne pod 700 metrů bude padat déšť se sněhem. Teplota se bude pohybovat mezi třemi až plus šesti stupni. Na horách bude foukat vítr o rychlosti až 110 km/h.Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu pro cesty do hor v Libereckém a Ústeckém kraji. Liberecký kraj očekává sněhovou nadílku až 40 cm. Ústecký kraj bude mít o něco méně, očekává se přibližně 15 cm.Sněžit začalo už v noci ze soboty na neděli, proto je na silnicích na Jablonecku a Semilsku rozbředlý sníh. Namrzat by mohly silnice z Liberce na Turnov, kdy přes Jeřmanický kopec sněží. Nový sníh se vyskytuje také na silnicích v západní části Krkonoš, Jizerských horách a Krušných horách.Silnice z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo je zavřena pro kamiony nad šest tun. Zde silnice není solena.Teplota na severu Čech klesá pod bod mrazu pouze na horách. Jinde je teplota okolo dvou až tří stupňů, místy dokonce šest stupňů. Den bude spíše zatažený a bude foukat vítr. Ústecký kraj může očekávat rychlost větru 55 až 70 km/h, na horách až 90 km/h. Liberecký kraj na tom bude o něco lépe, zde se očekává vítr o rychlosti 55 km/h, na horách 70 km/h.Komplikace na silnicích se dají očekávat také na Šumpersku a Jesenicku, zde silnice nejsou chemicky udržovány. Řidiči musí dbát velké opatrnosti. Rozbředlý sníh je také na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic dále uvádí, že na Červenohorském sedle v Jeseníkách hrozí akvaplaning. Sněhové jazyky se vyskytují u Ostružné na Jesenicku také mezi Bělou pod Pradědem. Olomoucký kraj dnes očekává zataženou oblohu s mírným větrem.Výstraha platí také pro řidiče ve Zlínském kraji. V horských oblastech Vsetínska je také uježděná vrstva sněhu. Proto se zde musí jezdit velmi opatrně. V ostatních částech Zlínského kraje se dá jezdit většinou bez omezení.Také v tomto kraji bude dnes zataženo s mírným větrem. Srážky zde neočekáváme. Teplota zde ráno byla mezi mínus dvěma až plus čtyřmi stupni.Večer se může objevit déšť, ve vyšších polohách déšť se sněhem. Vítr bude mírný, na horách může večer foukat vítr o rychlosti 50 km/h. Napadnout by mohlo také 15 cm sněhu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220201/chmu-varuje-musime-se-pripravit-na-vydatna-snezeni-a-silny-vitr-17433015.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, sníh, vítr, silnice, komplikace