Slovenský poslanec Blaha označil Čaputovou za lhářku kvůli slibům z roku 2019. Jaká byla reakce?



Na Slovensku na sociálních sítích koluje video z diskuze z roku 2019, kde tehdejší zatím jen kandidátka na post prezidenta SR Zuzana Čaputová mluví o tom, že... 06.02.2022

Tuto diskuzi Čaputové připomenul i opoziční poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha, následovala samozřejmě také reakce Prezidentského paláce.Video koluje po internetu již několik dní a povšiml si ho také opoziční poslanec Ľuboš Blaha. Ten video označil za bombu, protože byla Čaputová přichycena při lži.„Ode dneška se může používat v křížovkách – farizejka na osm Č-a-p-u-t-o-v-á,“ napsal Blaha na svém účtu na Facebooku.Podle něj se za takové lži odstupuje z úřadu.Na tvrzení Blahy však reagovali i v Prezidentském paláci.„Prezidentská kancelář se ohrazuje vůči manipulativnímu a účelově sestříhanému videu, v němž se poslanec Blaha snaží dát do rozporu současný postoj prezidentky ke smlouvě DCA s jejími výroky v předvolební diskuzi,“ uvedli a přidali video, v němž je celá odpověď Čaputové.Prezidentka prý řekla, že by nepodepsala dohodu, která by ohrožovala suverenitu Slovenska, zakládala by pobyt cizích vojsk a budování základen bez souhlasu parlamentu.Blaha však má za to, že jeho sestřih vůbec nebyl manipulativní.Čaputová otočilaPrezidentka Čaputová před pár dny vystoupila se zásadním projevem ohledně napětí na Ukrajině. V kontroverzním projevu řekla přesný opak toho, co slibovala v roce 2019.Čaputová podpořila záměr útočné vojenské organizace NATO dovést na Slovensko zahraniční vojáky, což je jasná provokace Ruské federace.Ve svém projevu vyzvala k posílení obrany východní hranice SR, stejně jako celého východního křídla.Slovenská prezidentka taktéž kritizovala Rusko za požadavky nerozšiřování NATO na východ. „Konali bychom dnes sami proti sobě, kdybychom jakémukoliv třetímu státu, Rusko nebo někomu jinému, dali právo vetovat závazek, na kterém je postavená bezpečnost SR,“ dodala Čaputová.Ve svém projevu dále vytvářela atmosféru strachu z Ruska a po vzoru zástupců USA vyhlásila, že ruský prezident Vladimir Putin je připravený použít sílu.Dohoda s USASlovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) spolu s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem v pátek ve Washingtonu podepsali dohodu o obranné spolupráci. Oba vládní představitelé deklarovali, že dohoda neohrožuje suverenitu a svrchovanost Slovenska.Dohodu ještě bude muset ratifikovat Národní rada a podepsat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.Jak uvedl Naď po podpisu smlouvy, spolupráce se Spojenými státy přispívá k úspěšné transformaci slovenských ozbrojených sil. Dále zdůraznil, že USA jsou pro Slovensko strategickým spojencem ještě od dob formování nezávislého Československa.Naď dále zdůraznil, že se Spojenými státy spolupracuje Slovensko dlouhodobě. Jedná se v první řadě o nákup vojenské techniky, společná vojenská cvičení či zahraniční mise. Podle slovenského ministra je páteční podpis vyvrcholením několikaletého jednání, které začala ještě vláda pod vedením Směru-SD v roce 2018.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

