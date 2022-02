https://cz.sputniknews.com/20220206/slovensky-premier-vyzval-generalniho-prokuratora-zilinku-aby-dal-najevo-ze-nechce-slouzit-opozici-17500208.html

Slovenský premiér vyzval generálního prokurátora Žilinku, aby dal najevo, že nechce sloužit opozici

Slovenský premiér Eduard Heger odpověděl na otevřený dopis Generálního prokurátora SR Maroše Žilinky, v němž Heger uvádí, že by generální prokurátor měl dát... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

V dopise premiér uvádí, že nechce tvrdit, že se v tomto zápasu Žilinka angažuje osobně, bylo by však dobré, aby dal veřejně najevo, že si nepřeje, aby se opozice jeho osobou zaštiťovala.Slovenský premiér dále vyzval Žilinku k tomu, aby přehodnotil svůj postoj ke spornému paragrafu 363 Trestního zákonu tak, „abychom společně našli takové řešení tohoto problému, které přispěje k posílení právních jistot občanů na Slovensku.“Otevřený dopis HegeroviGenerální prokurátor SR Maroš Žilinka se v otevřeném dopise adresovaném premiérovi Eduardu Hegerovi z 1. února (OĽANO) důrazně ohradil proti tvrzení, že je štítem v rukou opozice. Opakovaná prohlášení vedoucího kabinetu považuje za neopodstatněná a nepodložená argumenty.Žilinka odmítá, že by státní zastupitelství a státní zástupci měli být zatahováni do politického boje prostřednictvím výroků politiků. Hegera vyzývá k odborné, věcné a konstruktivní debatě.Podle něj mohou výroky premiéra podkopat důvěru veřejnosti nejen v osobu generálního prokurátora, ale i ve všechny prokurátory a prokuraturu Slovenské republiky. Zopakoval, že jeho jediným imperativem je zákonnost a plnění úkolů prokuratury.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

