Sobota opět lámala rekordy v počtu nakažených. Nemocnicím se ulevilo

Sobotní den je opět zaznamenán jako rekordní víkendový den v počtu nakažených koronavirem. Za sobotu bylo registrováno 23 964 případů. Počty hospitalizovaných...

K výšeuvedenému číslu je však nutno přičíst také opakované nakažení. Reinfekcí bylo 3 992, předešlou sobotu to bylo o 850 méně. Došlo je zvýšení incidenčního čísla, v počtu na 100 000 obyvatel je nyní 2 283 nakažených. Pozitivní zprávy přicházejí z nemocnic, zde je pacientů pod 3 000 a těžkých stavů je méně než 200.V laboratořích bylo provedeno 75 tisíc testů, proti tomu minulý týden v sobotu to bylo 110 000 testů. I přesto však bylo včera více pozitivních testů.Preventivním testováním bylo odhaleno 27 % pozitivních testů, minulý týden 14,5 %. Lidé, kteří se testují s příznaky nemoci, bylo 55,48 % pozitivity. Při testování po kontaktu s nakaženým bylo pozitivních testů 27,38 %.Incidenční číslo se mezi sobotou a nedělí snížilo pouze v Praze, ve středních Čechách a v Karlovarském kraji. Poslední kraj má zatím nejlepší situaci. Je zde na 100 000 obyvatel 1 811 nakažených. Naopak Královehradecký kraj s incidenčním číslem vykazuje 2 488 nakažených a ze všech krajů je zde situace nejhorší.Varianta omikron se velmi rychle šíří, nicméně je zde alespoň dobrá zpráva, že nezpůsobuje tak závažný průběh jako varianta delta. V nemocnicích je méně lidí, v současné době je to konkrétně 2 952 pacientů. S těžkým průběhem je nyní 196 lidí. Ve srovnání s minulým rokem, bylo v prosinci v nemocnicích okolo 7 000 pacientů s koronavirem a více než 1 000 bylo ve vážném stavu.Celková epidemie (od března 2020, pozn. red.)prozatím eviduje více než 3, 2 milionu případů. U 2, 9 milionu došlo k vyléčení, ale také 37 449 lidí zemřelo. V tomto týdnu došlo k vyššímu počtu obětí koronaviru, v sobotu to bylo 19 úmrtí.Velké popularitě se nyní netěší ani očkování. Zájem o něj nyní klesá. Za sobotu bylo podáno 5 282 dávek, ale minulý týden to bylo dvakrát více. Pro první očkování si přišlo 167 lidí, nejvíce tedy lidé dostávají třetí a posilující dávku. Takových bylo 4 548. S kompletním očkováním je v České republice přes 6, 8 milionu lidí. Třetí dávku už má 3,8 milionu lidí.Na konci února by se měla začít podávat vakcína od společnosti Novavax, tzv. proteinová vakcína. Nyní už běží předběžná registrace pro zájemce o tuto vakcínu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že tato vakcína by mohla přilákat ty, kteří se bojí mRNA vakcín.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

