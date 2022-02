https://cz.sputniknews.com/20220206/tak-to-je-neco-fotka-veresove-nahore-bez-zborila-instagram-popiras-zakony-prirody-vzkazuji-lide-17497953.html

Tak to je něco! Fotka Verešové nahoře bez zbořila Instagram. Popíráš zákony přírody, vzkazují lidé

Modelka Andrea Verešová opět ukázala, že ve 41 letech by s přehledem mohla postavou konkurovat i mnohem mladším ženám. Na nové fotce se totiž ukázala nahoře... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Nová fotka Andrey Verešové přivedla do varu jistě nejednoho muže. Na nové černobílé fotce je vidět, že si oblékla pouze drobné kalhotky a o zbytek se postará už fantazie každého z nás.A jaké si vysloužila reakce? Někteří její sledující stále nemohou uvěřit tomu, jak Andrea vypadá. „Andreo, popíráš zákony přírody. Jsi nádherná, stále mladší a mladší. Jsi absolutně top.“ A další reagoval podobně. „Wow, Andrejko, jste neuvěřitelně krásná, nádherná žena, sexice, sexy kočka.“Mnoho dalších neváhalo a pochválilo, jak vypadá samotná fotka. „Super fotka,“ zaznělo.Nutno podotknout, že se našli i tací, kterým se zdá Andreina postava „už příliš“. „Vypadáte nádherně, každá fotka úžasná. Jen už se trochu bojím, jestli ta štíhlost už není na hraně,“ stálo například v jednom komentáři.Avšak takových reakcí bylo jako šafránu, převážná většina jejích fanoušků se shodla na tom, že Andrea vypadá jednoduše parádně a taková fotka je velmi potěšila.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

