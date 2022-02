https://cz.sputniknews.com/20220206/to-budou-mit-v-americe-radost-bolivie-hlasi-nalez-novych-zasob-zemniho-plynu-17506729.html

To budou mít v Americe radost, Bolívie hlásí nález nových zásob zemního plynu

To budou mít v Americe radost, Bolívie hlásí nález nových zásob zemního plynu

V Bolívii byly objeveny nové rozsáhlé zásoby zemního plynu, uvedl prezident Luis Arce. 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T17:43+0100

2022-02-06T17:43+0100

2022-02-06T18:30+0100

svět

bolívie

plyn

těžba

Bolivijská ropná a plynárenská společnost YPFB informovala, že nové ložisko Margarita 10 bude největším ložiskem plynu v zemi. Očekává se, že těžba na tomto místě bude vynášet státu více než 260 milionů dolarů ročně.Kde hledá EU alternativu k ruskému plynu?Spojené státy a některé evropské země hledají nové dodavatele zemního plynu do Evropy pro případ, že by mezi Moskvou a Ukrajinou došlo k vojenskému konfliktu. Informuje o tom zmiňovaná agentura s odvoláním na informované zdroje.Jako o jednom z potenciálních partnerů se uvažuje o Číně. Jednání o dodávkách přebytečného plynu do Evropy z Číny ale zatím nevedla k žádnému výsledku, uvedli dva zdroje agentury.Kromě toho se evropští a američtí představitelé obrátili i na úřady Japonska, Jižní Koreje a Indie. Konkrétně se zajímaly o to, zda by bylo možné odtud přesměrovat přebytky zemního plynu do evropských zemí. Mimo to se Washington obrátil na Katar, Nigérii, Egypt, Libyi a alžírské plynárenské společnosti se žádostí o zvýšení těžby v případě zahájení nepřátelských akcí ze strany Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bolívie

bolívie, plyn, těžba