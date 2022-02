„To už je na Ukrajině?“ Hvězdy se mají z čeho poučit od Černochové… v dlouhých šatech s puškou

https://cz.sputniknews.com/20220206/to-uz-je-na-ukrajine-hvezdy-se-maji-z-ceho-poucit-od-cernochove-v-dlouhych-satech-s-puskou---17499295.html

Právník Tomáš Tyl se věnuje tématu zálibě fotografování u vysoce postavených političek. V této souvislosti zveřejnil o něco starší snímek ministryně obrany... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

„Černochová se teď na Nově pohoršovala nad fotkou Schillerové s pávem. Prý by si to nikdy ministryně obrany Jana Černochová nedovolila. Pravda, né každý má po ruce samopal, že?!“ uvedl komentář k fotografii autor statusu.Sice se nejedná o moc čerstvý snímek, nicméně ten dokázal vzbudit velký zájem u sledujících.Někteří přišly s dotazy, v nichž je zřejmá ironie a sarkasmus.„Chystá se na ples v Opeře?“ zajímá se Jaroslava Novotná.„...to už je na Ukrajině..?“ naráží na české dodávky Kyjevu dělostřeleckých zbraní Filoména Piskořová.Porovnat situaci se Schillerovou, která se nechala vyfotit s krásným ptákem, se rozhodla Alena Mašková.Někteří se snažili být co nejvíc objektivnější ve svém postoji k političce.„Ty její protiruský výlevy mě taky štvou, ale tahle fotka pochází z doby, kdy se hodně angažovala proti té protizbraňové směrnici EU. Co vím, tak je za to mezi střelci dost uznávaná,“ poznamenal Karel Červenka.Kromě toho uživatelé sociální sítě upozornili na typ zbraně, kterou drží v rukou Černochová.„Tomáši, to je puška. A drží jí stará puška” podotkl Vilém Kutil.„Nemá samopal, drží pušku,“ zareagoval František Petrík.Pozornost Hanky Konečné upoutaly šaty Černochové. Uživatelka sociální sítě připomněla modrý outfit známé české herečky na loňském filmovém festivalu, který vyvolal nezapomenutelný dojem u veřejnosti.„Ten oděv je buď z kategorie ‚společenských maskáčů‘, nebo okopírované od Jitky Čvančarové z červeného koberce v Karlových Varech...“ uvedla Konečná.2 mega za InstagramNa konci května média zjistila, že prezentace exministryně financí Aleny Schillerové daňové poplatníky stála bezmála dva miliony korun. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO tvrdila, že na tom není nic zvláštního.Schillerová v době svého působení v čele ministerstva financí tvrdila, že si svůj účet na Instagramu spravovala sama. Server Seznam Zprávy ale přišel se zjištěním, že na její propagaci ministerstvo financí ze svého rozpočtu vyčlenilo 1 930 769 korun. Částka šla na platy fotografa a kameramana, kteří Schillerové příspěvky vytvářeli od konce září 2020 do konce listopadu 2021. Platy obou osob tak podle novinářů činily 75 tisíc měsíčně.Novinářům to potvrdilo i ministerstvo financí. Začátkem letošního roku fotograf i kameraman na resortu skončili. „Ministerstvo přitom jejich pozice na resortu financí nijak nedoplnilo, podle mluvčího totiž jejich odchod není personálním oslabením,“ uvedl Deník N.Dříve Schillerová tvrdila, že pomocí Instagramu chce připomínat důležité věci z agendy ministerstva financí.„Ministerstvo financí konstatuje, že nezaměstnává ani nenajímá žádné fotografy. Pořizování fotografií je okrajovou součástí běžné pracovní náplně pracovníků. Je třeba zdůraznit, že své sociální sítě si ministryně financí spravuje primárně sama a Ministerstvu financí proto není znám původ veškerých fotografií zde umístěných,“ odpovídal úřad v době působení Schillerové.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

