Ukrajinské ministerstvo obrany ohodnotilo pravděpodobnost eskalace jako nízkou

„Máme úplné informace a realisticky posuzujeme situaci. V současné době může existovat mnoho různých hypotetických hodnocení a prognóz. Zejména v zahraničních médiích. Některá již o ruském vpádu informovala, který se však odehrál před osmi lety. Chci znovu zdůraznit to, co jsem již mnohokrát řekl. Povinností armády je propočítat všechny možné scénáře, i ty nejhorší, a udělat vše pro neutralizaci hrozeb. Právě to se nyní děje. Pravděpodobnost významné eskalace je k dnešnímu dni nadále hodnocena jako nízká,“ citovala ministra tisková služba ukrajinského ministerstva obrany.