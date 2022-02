V Bratislavě komplikovala dopravu rodinka divočáků. „Vláda na útěku,“ projevili lidi smysl pro humor

https://cz.sputniknews.com/20220206/v-bratislave-komplikovala-dopravu-rodinka-divocaku-vlada-na-uteku-projevili-lidi-smysl-pro-humor-17507952.html

Na videu, které zveřejnila slovenská policie, je vidět, jak se rodinka divočáků vydala na procházku pro tramvajové trati. Došlo k tomu na Nábřeží Armádního Generála Ludvíka Svobody v Bratislavě. Jejich procházka však prý skončila úspěšně, jelikož si nevyžádala žádná zranění ani komplikace v dopravě.Na takové video začali pochopitelně reagovat i lidé. Některým bylo divočáků líto. „Chudáci, je mi jich líto. Musí z toho být vystresovaní. Přírody ubývá, a oni hledají potravu, kde se dá,“ stálo v jednom komentáři.Někteří uváděli, co by dělali, kdyby byli zrovna na místě. „Bych se pos*ala strachy, být na tý zastávce.“A v komentářích se projevil i smysl pro humor, který Slováci mají. Tentokrát se začali strefovat do politiků. „Odešli z parlamentu,“ zněl jeden z komentářů. „Vláda na útěku,“ napsal další sledující. „Proč se motají po kolejích, když mají sedět v parlamentu,“ nešetřil slovy jiný uživatel.Divočák jako zlodějDříve jsme psali, že k nevídané situaci došlo na ostrově Pulau Ubin v Singapuru. Trisha Yuen Thow zveřejnila na sociálních sítích video, na kterém je zachycena v boji s divočákem. Z toho se totiž vyklubal pořádný zlodějíček, jelikož přiběhl k ženě a z košíku na kole jí ukradl kari koláčky a utekl.Vtipné video se stalo okamžitě virální a pobavilo tak zřejmě velké množství lidí. Na videu je vidět, jak si prase stoupá na zadní nohy a hrabe se v košíku u kola.Turistka se sice snažila zvířete zbavit tím, že na něj „útočila“ svým jízdním kolem, zvíře se však zajímalo jen o dobroty v košíku. Nakonec se praseti povedlo ukrást to, pro co přišlo, vzalo nohy na ramena a nebylo po něm ani vidu ani slechu.Nakonec se nikomu nic nestalo, po setkání jen lidé uklidili nepořádek z pečiva, které po sobě prase zanechalo. Žena zároveň varovala všechny návštěvníky přírodní rezervace, kde se s prasetem potkala, aby si jídlo s sebou raději vůbec nebrali. Pokud si ho vzít chtějí, doporučuje jej pořádně zabalit, aby nepřitahovalo divokou zvěř.Nutno podotknout, že divočáci, kteří žijí v Singapuru, mohou vážit až 100 kilogramů. Jsou to silná zvířata, která mohou i velmi svižně běžet.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

