Vlaky mezi stanicemi Česká Kubice a Domažlice nejezdí, lokomotiva najela na strom

Spadlý strom na koleje dnes zastavil železniční dopravu mezi stanicemi Česká Kubice a Domažlice. Jedná se o úsek mezinárodní tratě z Prahy směrem do Mnichova...

Mělo se jednat o vlak, který mířil z Německa. „Celkem 35 cestujícím jsme pomohli do autobusů, které je převezou do Domažlic. Pak budou pokračovat vlakem na Plzeň a Prahu,“ informoval velitel. Podle dalších informací hasiči zatím strom z tratě neodstranili, čekají, až dorazí Drážní inspekce, která rozhodne o zásahu. „Provoz mezi stanicemi Česká Kubice a Domažlice je přerušen,“ informují České dráhy. Rychlíky budou zatím nahrazeny autobusy.Pád na lyžíchV sobotu došlo u dvou lidí ke zranění po pádu na lyžích na sjezdovkách v Olomouckém kraji. Oba zranění byli převezeni do nemocnice vrtulníkem, informovala tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.Kvůli úrazu dvou hostů lyžařských středisek zdravotnická služba Olomouckého kraje poslala posádku a transportovala dva lidi vrtulníkem, uvádí se v tiskové zprávě záchranné služby Olomouckého kraje.Následně zasahovala posádka RZP Hanušovice ve spolupráci s Horskou službou ve Stříbrnicích u Starého města, kde došlo k pádu ženy na lyžích, jehož následkem došlo k poranění dolní končetiny v oblasti stehna.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

