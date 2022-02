https://cz.sputniknews.com/20220207/a-priste-kanystry-s-pohonnymi-hmotami-z-polska-dron-dodal-na-slovensko-neobvykly-naklad-z-ukrajiny-17516727.html

A příště kanystry s pohonnými hmotami z Polska. Dron dodal na Slovensko neobvyklý náklad z Ukrajiny

A příště kanystry s pohonnými hmotami z Polska. Dron dodal na Slovensko neobvyklý náklad z Ukrajiny

Slovenská policie zveřejnila zprávu s podivným názvem Dávejte si pozor na hlavy: z nebe padají balíky cigaret, v níž se podělila o své zajímavé pracovní... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T16:42+0100

2022-02-07T16:42+0100

2022-02-07T16:42+0100

Uvádí se, že hlídka Oddělení hraniční kontroly PZ Vyšné Německé zaznamenala zvuk neznámého létajícího prostředku, který se přesouval od vnější hranice s Ukrajinou směrem do slovenského vnitrozemí.„Letící objekt (pravděpodobně dron) sledovali termokamerou. Během jeho pozorování zaznamenali zastavení objektu ve vzduchu, přičemž došlo k vypuštění balíku, který objekt převážel. Zvuk pádu vypuštěného balíku byl evidentní, proto se policisté přesunuli do úseku pádu balíku ve směru na obec Husák, okres Sobrance,“ stojí ve zprávě policistů.Když policisté pozorovali terén, spatřili z lesa vycházející dvě osoby, které směřovaly k nedalekému rodinnému domu.„Po policejní výzvě jedna z osob odhodila balíček, který nesla v ruce. Osoby při zadržení nekladly odpor, uposlechly výzvu, zastavily se, daly ruce za záda a lehly si na zem. Šlo o Slováky,“ píše se ve statusu.Na místě jejich zadržení policisté zajistili tři balíky o velikosti cca 25 x 25 cm obalené černou fólií a provázané bílým motouzem. Bylo v něm uloženo 45 kartonů a 6 krabiček cigaret značky JIN LING bez kontrolní známky k označení zboží, celkem 9 120 ks.Čtvrtý balík zajistili policisté při prohledávání úseku následující den. Balík se zachytil o větve stromu a roztrhl se. Bylo v něm uloženo 14 kartonů a 4 krabičky, celkem 2 880 ks cigaret téže značky bez kontrolních známek k označení zboží.„V balících se spolu nacházelo 12 000 ks (60 kartonů) cigaret značky JIN LING bez kontrolní známky k označení zboží. Únik na spotřební dani z tabákových výrobků byl příslušníky celního úřadu vyčíslen na částku 1 491,62 eur,“ stojí ve zprávě.Sledující začali jakoby soutěžit o to, kdo napíše nejvtipnější poznámku k takovému statusu.„Určitě to směřovalo někde až na Kubu,“ vyslovil předpoklad Branislav Grizzley Banik.„Příště dron odveze i celníky,“ zažertoval Tomáš Kubík.„Já bych myslel, že pozoruji UFO. Už i mimozemšťané zapojují své technologie,“ vyjádřil se Branko Matěja.„To jakože ti dobří Ukrajinci, které máme chránit, nám tady pašují nelegální zboží,“ dodal kapku ironie Vladimir Britanak.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

