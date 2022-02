https://cz.sputniknews.com/20220207/belorusko-zakazalo-prevoz-ropnych-produktu-a-hnojiv-z-litvy-17510627.html

Bělorusko zakázalo převoz ropných produktů a hnojiv z Litvy

Bělorusko zakázalo převoz ropných produktů a hnojiv z Litvy

Běloruské ministerstvo zahraničí 2. února oznámilo, že v reakci na rozhodnutí Vilniusu o omezení převozu běloruských hnojiv do litevských námořních přístavů, což běloruská vláda zhodnotila jako porušení mezinárodních závazků a prvek hybridní agrese, zavádí Minsk odvetná omezovací opatření vůči převozu řady zboží z Litvy.Čtyři dny před vstupem daného rozhodnutí v platnost informoval Minsk za účelem dodržení mezinárodních pravidel všechny zainteresované strany. Ministerstvo zahraničí vysvětlilo, že „daný konvenční zákaz z iniciativy běloruské strany bude vyhlášen ředitelstvím Rady pro železniční dopravu členských států SNS a nabude platnosti 7. února 2022“.V Minsku zdůraznili, že běloruská strana nejednou navrhla Litvě konzultace ohledně právního urovnání otázky převozu běloruských nákladů na úrovni ministerstva dopravy a na vládní úrovni, Vilnius však dialog odmítl.Podle odhadu běloruské strany se po území republiky převáží asi 1,5-1,6 milionu tun nákladů, proti kterým budou platit odvetná opatření Minsku, v hodnotě přes jednu miliardu dolarů ročně.Litevská vláda přijala 12. ledna rozhodnutí o zrušení od 1. února dohody o převozu běloruských hnojiv kvůli sankcím proti společnosti Belaruskalij zavedených USA 8. prosince.21. prosince schválila koordinační komise pro zajištění ochrany objektů majících význam pro národní bezpečnost Litvy rozhodnutí o tom, že smlouva státní společnosti Letuvos teležinkelaj se společností Belaruskalij je v rozporu se zájmy státní bezpečnosti. Na základě těchto závěrů přijala vláda rozhodnutí o zrušení dané smlouvy. Byla podepsána v roce 2018 do roku 2023 a stanovovala železniční převoz přes Litvu a nakládání v přístavu Klajpeda 11 milionů tun běloruských hnojiv ročně.V lednu státní společnost Litevské železnice informovala běloruskou společnost Belaruskalij o zrušení od 1. února dané smlouvy na základě vládního rozhodnutí.V Litvě vypukl skandál poté, co USA vyhlásily sankce proti společnosti Belaruskalij a Litevské železnice pokračovaly v převozu běloruské produkce přes litevské území, za což již dostaly zálohu. Ministr zahraničí a ministr dopravy podali demisi, premiér ji však nepřijal. Na svůj post rezignoval šéf Litevských železnic Mantas Bartuška.Litevský prezident Gitanas Nauseda prohlásil, že situace kolem společnosti Belaruskalij velmi poškodila reputaci státu. Litevské ministerstvo dopravy informovalo kvůli tomu o tom, že plánuje navrhnout vládě oficiální vyhlášení sankcí proti této společnosti. Za tímto účelem připravilo ministerstvo novelu zákona zakazující převoz zboží z Běloruska.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko dříve nařídil použití odvetných opatření proti Litvě v případě zablokování převozu nákladů z Běloruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

