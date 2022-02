Bylo odhaleno tajemství Kim Čong-unových „milostných dopisů“ v Trumpově sídle na Floridě

https://cz.sputniknews.com/20220207/bylo-odhaleno-tajemstvi-kim-cong-unovych-milostnych-dopisu-v-trumpove-sidle-na-floride-17517987.html

Úředníci amerického Národního archivu a dokumentace (NARA) zabavili ve floridském sídle bývalého prezidenta Donalda Trumpa několik krabic s korespondencí... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle listu si odnesl dokumenty z Bílého domu do svého sídla přímo sám Trump.Archiváři je ze sídla Mar-a-Lago odvezli v rámci zákona o prezidentských záznamech, podle něhož jsou všechny oficiální prezidentské dokumenty národním pokladem. Tento zákon byl přijat v roce 1978 po aféře Watergate, která vypukla za prezidenta Richarda Nixona v roce 1974.Kromě Kim Čong-unových dopisů, které sám Trump kdysi označil za „milostné dopisy“, obsahuje zabavená korespondence i vzkaz, který v roce 2016 zanechal Barack Obama svému nástupci, píší noviny.Odborníci, s nimiž list hovořil, vyhodnotili možnost, že by Trump byl stíhán za porušení zákona o prezidentských záznamech, jako nepravděpodobnou.Bývalý zaměstnanec Bílého domu vyloučil, že by bývalý prezident jednal ve zlém úmyslu. Podle něj přesun archivu do jeho osobního majetku odráží Trumpův zvyk sledovat transakce, který získal během své kariéry podnikatele.Kritika BidenaDříve bývalý americký prezident Donald Trump kritizoval, že země pod vedením současného šéfa Bílého domu Joea Bidena „jde do kytek“.Podle Trumpa Biden způsobil USA v roce 2021 obrovské škody.Trump prohrál prezidentské volby v roce 2020 s demokratem Joem Bidenem, ale porážku nepřipouští a nevyloučil možnost, že se bude ucházet o prezidentský úřad v roce 2024, i když to oficiálně neoznámil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

