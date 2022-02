https://cz.sputniknews.com/20220207/celou-dobu-to-delate-spatne-odbornice-prozradila-tajemstvi-jak-pouzivat-parfem-17506275.html

Celou dobu to děláte špatně! Odbornice prozradila tajemství, jak používat parfém

Celou dobu to děláte špatně! Odbornice prozradila tajemství, jak používat parfém

Pracovnice obchodu s kosmetikou Fragrance Direct ve Velké Británie odhalila nejčastější chyby při nanášení parfému na tělo. Na její tvrzení upozornil deník... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T08:33+0100

2022-02-07T08:33+0100

2022-02-07T08:33+0100

svět

parfém

odborníci

rada

tipy

trik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/872/97/8729799_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_1008de8426766f23fdc6b384bfbe62de.jpg

Rachel House říká, že byste si nikdy neměli dávat parfém na zápěstí. Podle jejích slov to totiž může vést k rozpadu chemických látek, což by následně vedlo k tomu, že vůně by rychle vyprchala.Kromě toho prodavačka nabádala, aby si ženy nedávaly parfém ani na vlasy. Podle ní může alkohol obsažený v parfémech vysušovat vlasy a způsobovat jejich lámavost. Místo toho doporučuje, aby si ženy koupily speciální voňavou mlhu na vlasy.Odbornice doporučila, abyste se před nanesením vůně na tělo osprchovali a zvlhčili pokožku krémem nebo vazelínou. „Parfém by se měl nastříkat na vlhkou pokožku po sprchování nebo koupání. Je to důležité, protože oleje v parfému se lépe spojí s pokožkou a vůně na ní zůstane déle,“ vysvětluje.Nejlepší místa pro aplikaci parfému jsou podle ní ohyby loktů a kolen. Parfém podle ní dobře drží na teplých površích, jako jsou právě tyto části těla.Jak pomoci svému těluVypít sklenici vody každé ráno před jídlem je dobrý zvyk, je si jistá výživová poradkyně, gastroenteroložka a kulinářská blogerka Nuria Dianovová. Ale zároveň je třeba brát v úvahu některé detaily, varovala v rozhovoru pro Sputnik.Když člověk pije vodu na lačný žaludek, před snídaní, jeho tělo se probudí, nastartují se trávicí procesy a stimuluje se činnost gastrointestinálního traktu, řekla Dianovová. Pokud se to dělá pravidelně, pak se díky tomu střevní mikroflóra normalizuje, pokožka se stává čistší a nálada se zlepšuje, poznamenala.Tento účinek však nemá každá voda. Aby se návyk stal opravdu užitečným, je třeba dodržet jednu důležitou podmínku, pokračuje poradkyně. Pokud má člověk obavy z bolesti břicha, měl by pít vodu teplejší.Někteří lidé si do sklenice vody rádi přidávají pomerančovou nebo citronovou šťávu. Podle odbornice to však může dělat pouze člověk, který nemá onemocnění trávicího traktu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20200917/12531005.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

parfém, odborníci, rada, tipy, trik