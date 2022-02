https://cz.sputniknews.com/20220207/co-se-s-vasim-organismem-stane-pokud-budete-mit-nedostatek-vitaminu-d-17516893.html

Co se s vaším organismem stane, pokud budete mít nedostatek vitaminu D

Co se s vaším organismem stane, pokud budete mít nedostatek vitaminu D

Nedostatek vitaminu D v těle zvyšuje riziko závažné infekce covidu-19 a úmrtí, zjistili vědci z Bar-Ilanovy univerzity a Galilee Medical Center. 07.02.2022

Dodal, že ačkoli se studie zabývala údaji z doby před omikronem, je relevantní i pro tento kmen. Dror vysvětlil, že vitamin D obecně pomáhá posilovat imunitu, což zvyšuje obranyschopnost organismu proti virovým patogenům, které „útočí“ prostřednictvím dýchacího systému.Dodal, že ačkoli se studie zabývala údaji z doby před omikronem, je relevantní i pro tento kmen. Dror vysvětlil, že vitamin D obecně pomáhá posilovat imunitu, což zvyšuje obranyschopnost organismu proti virovým patogenům, které „útočí“ prostřednictvím dýchacího systému.Podle předběžných údajů ze studie zemřelo na koronavirus 26 % hospitalizovaných pacientů s nedostatkem vitaminu D. Mezi těmi, kteří před přijetím do nemocnice neměli deficit, však byla úmrtnost tříprocentní.Nové výsledky ukazují, že nedostatek vitaminu D zvyšuje riziko závažného a kritického průběhu u pacientů s covidem-19 14krát.Podle nejnovějších informací WHO je na celém světě více než 386 milionů nakažených osob covidem-19. Více než 5,7 milionu pacientů se nepodařilo zachránit. Nejsložitější je situace v USA, Indii, Brazílii, Francii a Spojeném království. Nejspolehlivějším prostředkem ochrany zůstává očkování.Nenápadné příznaky nedostatku vitaminu DWebové stránky Heart UK věnované výživě připomínají, že vitamin D se nachází v tučných rybách, vaječných žloutcích, houbách a řadě dalších potravin. Procházky na čerstvém vzduchu jsou velmi prospěšné. A pravidelné opalování pomůže vyplnit nedostatek vitaminu D, který hraje důležitou roli při vstřebávání vápníku a fosforu.Při nedostatku vitaminu D dochází v organismu k poruchám. Signály, kterým je třeba věnovat pozornost: únava, svalová slabost, narušené spánkové cykly. Člověk například v noci špatně spí a ve dne se naopak objevuje zvýšená ospalost.O nedostatku vitaminu D také svědčí problémy s pokožkou - různé druhy podráždění, akné, lupénka. Hůře rostou vlasy.Odborník na výživu Alexej Kovalkov radí, abychom do svého jídelníčku zařadili maso, neboť obsahuje veškerý pro člověka nezbytný komplex vitaminů a mikroprvků, včetně vitaminu D. „Ten je navíc obsažen ve formě, kterou organismus nejlépe vstřebává,“ dodal odborník na výživu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

