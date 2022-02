https://cz.sputniknews.com/20220207/dlr-do-donbasu-dorazili-polsti-zoldaci-a-bojovnici-praveho-sektoru-17511729.html

DLR: Do Donbasu dorazili polští žoldáci a bojovníci Pravého sektoru

DLR: Do Donbasu dorazili polští žoldáci a bojovníci Pravého sektoru

Samozvaná domobrana Doněcké lidové republiky uvedla, že na území Donbasu, které kontroluje Kyjev, dorazili žoldáci z Polska. 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T11:05+0100

2022-02-07T11:05+0100

2022-02-07T11:05+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

doněcká lidová republika

polsko

ukrajina

vojáci

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/13451867_0:26:1201:701_1920x0_80_0_0_27d0a13baaf76b041de6db349616a991.jpg

Vysvětlil, že v oblasti obce Popasnaja byla zaznamenána přítomnost dvou ozbrojených skupin v počtu do 20 osob ve smíšených uniformách taktického typu.Úřad se domnívá, že před případnou ofenzivou ukrajinských bezpečnostních sil se žoldáci pokusí způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, aby donutili jednotky DLR k odvetě.Příjezd bojovníků Pravého sektoru*Vedení Lidové milice samozvané DLR rovněž uvedlo, že do Kyjevem kontrolované části Donbasu dorazili nacionalisté z Ruskem zakázaného Pravého sektoru*, aby zde vytvořili útočné skupiny.Vysvětlil, že velení ukrajinských bezpečnostních sil rozděluje nacionalisty do jednotek těchto brigád, které zaujímají pozice v prvním sledu na severních a západních přístupech k Doněcku.Pravý sektor*Pravý sektor* je ukrajinské sdružení radikálních nacionalistických organizací. V lednu a únoru 2014 se ozbrojenci hnutí podíleli na střetech s bezpečnostními složkami a dobývání administrativních budov a v dubnu se pak účastnili potlačení protestů na východní Ukrajině.V listopadu 2014 Nejvyšší soud RF uznal Pravý sektor* za extremistickou organizaci a zakázal její činnost v zemi. V lednu 2015 byl přidán na seznam zakázaných organizací.Uveďme, že od léta 2020 platí na Donbasu další opatření k zajištění příměří. Jejich součástí je úplný zákaz střelby, umísťování zbraní v obydlených oblastech a jejich blízkosti, stejně jako zákaz útočných, průzkumných a sabotážních operací. Rovněž je zakázáno vybavovat pozice a používat drony v blízkosti kontaktní linie.Napětí na hranicích Ruska a UkrajinyV posledních měsících se staly vztahy Ruska a Západu ještě napjatějšími. Washington a Brusel obviňují Moskvu z příprav „vpádu“ na Ukrajinu, a na tomto pozadí posilují svou přítomnost ve východní Evropě.Kreml všechna tato obvinění odmítá a připomíná, že Kyjev neplní minské dohody: ukrajinské úřady soustředily u linie dotyku polovinu vojenského personálu OS Ukrajiny a ostřelují domobrance ze zakázaných zbraní.Moskva nejednou poukázala na to, že cílem lživých zpráv o „agresi“ je posílit cizí vojenské seskupení u ruských hranic. Vysvětlili také, že hlavní příčinou růstu napětí jsou akce USA a NATO, které zásobují Ukrajinu zbraněmi a podněcují ji tím k vojenským dobrodružstvím.Koncem minulého roku zaslala Moskva Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o zárukách bezpečnosti, jejichž klíčovými body jsou zastavení vojenské spolupráce aliance s postsovětskými zeměmi, nezřizování základen na jejich území, omezení rozmístění útočných prostředků u ruské hranice, stažení amerických jaderných zbraní z Evropy a nerozšiřování NATO na východ. V lednu dostalo Rusko písemnou odpověď. Jak prohlásili na Ministerstvu zahraničí RF, západní partneři ignorovali problém aktivity aliance na východním křídle.* Organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/kyjev-poslal-k-linii-dotyku-120-tisic-vojaku-a-pouziva-zapadni-zbrane-prohlasili-v-dlr-17451154.html

doněcká lidová republika

polsko

ukrajina

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doněcká lidová republika, polsko, ukrajina, vojáci, donbas