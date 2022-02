https://cz.sputniknews.com/20220207/dominika-gottova-si-domlouva-schuzku-s-adamem-vojtechem-vi-totiz-cim-mu-muze-byt-uzitecna-17519291.html

Dominika Gottová si domlouvá schůzku s Adamem Vojtěchem, ví totiž, čím mu může být užitečná

Dominika Gottová si domlouvá schůzku s Adamem Vojtěchem, ví totiž, čím mu může být užitečná

Nejstarší dcera Karla Gotta Dominika Gottová se opět vrátila do Finska a už je dokonce známo, čemu by se chtěla věnovat. Pomoci by jí v tom mohl bývalý ministr... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T23:09+0100

2022-02-07T23:09+0100

2022-02-07T23:09+0100

celebrity

dominika gottová

adam vojtěch

finsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1102/89/11028947_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_944c33ec151dc2c32d8f405f960a9eeb.jpg

Právě Vojtěch by se totiž měl stát novým velvyslancem ve Finsku, takže se Gottová obrátila na toho správného člověka. Podle jejího vyjádření ho už dokonce poprosila o schůzku. Získat kontakt prý nebyl žádný problém, nakolik ho už dávno měla.„Když jsem ještě žila v Česku a věnovala se krátce produkci, tak jsem jeho číslo dostala, protože jsem mu musela zavolat a pozvat do daného média na rozhovor,“ uvedla Gottová pro Blesk.A proč tedy Gottová kontaktovala Vojtěcha tentokrát?„A teď jsem panu Vojtěchovi napsala, zda by byla možnost se v Helsinkách setkat, až tady bude,“ uvádí dál Gottová s tím, že to není poprvé od doby, co zjistila, že má být novým velvyslancem v Helsinkách.„Psala jsem mu už před rokem, kdy tady měl jako velvyslanec nastoupit, ale nakonec se pak znovu stal ministrem,“ vysvětlila Gottová.Co jí bývalý ministr zdravotnictví odpověděl, Gottová prozradit nechtěla.„Nechci to řešit veřejně. Až bychom se setkali a případně se na něčem domluvili,“ praví dál Gottova dcera.Dozvěděli jsme se také to, čemu by se Dominika Gottová ráda věnovala. Chtěla by se zabývat produkcí kulturních akcí: „Moc by mě to bavilo. Myslím, že za ty roky, co žiju ve Finsku, bych mohla být užitečná,“ řekla.Připomeňme, že Gottová byla nedávno v Praze, byla ve své rodné zemi však pouze týden. Gottová dokonce zvažovala, že by se tady opět mohla trvale usadit.„To jsou někdy myšlenkové pochody. Když se nedaří, chcete to změnit, když je dobře, měnit nic nechcete. S Timem je to po jeho návratu z Ameriky skvělé. Chová se ke mě hezky, snaží se pracovat a mít kšefty. A já jsem si v Praze vlastně nakonec řekla, že tu nemám vůbec klid a v Helsinkách naopak ano,“ vysvětlila Gottová.V Helsinkách si dokonce hned po návratu našla práci.Kdy se opět vrátí do Prahy, zatím neví, bude to záviset na několika faktorech.„Teď potřebuji nastoupit do práce a pak uvidíme. Bude záležet na tom, kdy a jak dostanu volno a jak na tom budeme s Timem finančně. Ale určitě rádi přiletíme,“ dodala Gottová na závěr.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220123/karel-gott-vzpomina-na-moderatorskou-karieru-ivany-budete-prekvapeni-co-si-maestro-pochvaloval-17313121.html

finsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dominika gottová, adam vojtěch, finsko