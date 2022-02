https://cz.sputniknews.com/20220207/hodne-trapny-prazska-kavarna-neunesla-vtip-nachera-o-ceste-lipavskeho-do-kyjeva-co-pronesl-17520167.html

Hodně trapný! Pražská kavárna neunesla vtip Nachera o cestě Lipavského do Kyjeva. Co pronesl?

Český ministr zahraničí Jan Lipavský před probíhající návštěvou Ukrajiny uvedl důvody, proč tam jede. Videozáznam projevu politika sdílel poslanec Poslanecké... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Lipavský v tomto projevu vysvětluje, proč návštěvu Ukrajiny považuje za důležitou.„Jde o symbolický krok podpory, abychom jasně ukázali, že za Ukrajinou stojíme,“ podotkl.Podle jeho slov si Ukrajina musí sama zvolit, jestli chce patřit na západ a ucházet se o členství v EU a NATO.„Ukrajinu musíme podpořit, a to nejen slovy. Vláda posílá dodávku munice, zranění vojáci a civilisté se u nás budou moci léčit. Posíláme balíčky první pomoci, které jsme zajistili ve spolupráci s Červeným křížem…Česko stojí při Ukrajincích a tato návštěva je toho důkazem,“ sdělil Lipavský ve svém prohlášení.Nacher k prohlášení šéfa české diplomacie poskytl následujících poznámku, která později vyvolala rozruch.„Na to se po celém světě všichni nedočkavě těšili, tohle je bomba, která změní aktuální situaci,“ uvedl.Netrvalo dlouho, než se Lipavského vrhli zastávat představitelé novinářské sféry určitého zaměření, na což Nacher upozornil v dalším statusu.„Jak poznáte, že je ministr ten ‚správný‘ a že je v souladu s mainstreamem? Že když si z něj uděláte legraci, kterou si tu násobně více a častěji dělají z jiných politiků, a to bez povšimnutí, vyleze na jeho obranu skupina novinářů s ratingem A, jak to pojmenoval Ondřej Šimíček,“ uvedl Nacher.Mezi poznámkami od oponentů se zařadily tyto výroky:„Teda to je trapný, vysmívat se z téhle situace Lipavskému za solidární symbolickou návštěvu Kyjeva,“ napsal Marek Švehla z Respektu.Nacher neotálel a zareagoval na adresu Švehly nelichotivě.„Každému se zdá trapné něco jiného a vy vystupujete jako tiskový mluvčí ministra vlády. Gratuluji,“ zdůraznil.K této komunikaci se připojil Jindřich Šídlo ze Seznamu.„Takže když jsme chválili AB a jeho vládu za to, jak vymetli po Vrběticích ruskou ambasádu, byli jsme taky vaši mluvčí?“ dotazuje se Šídlo.„Patriku, tohle je hodně trapný,“ napsal bývalý redaktor Respektu Martin Fendrych, který v současné době působí jako komentátor Akutálně.„Nějak nedokážu najít vaše stejně bystré prohlášení pod tímhle: ‚Premiér Babiš na Ukrajině odsoudil ruskou agresi, s prezidentem a premiérem řešil možnosti rozšíření ekonomické spolupráce,‘“ přišel s poznámkou moderátor Martin Veselovský.„Možná, kdyby jel do Moskvy, byl by pochválen,“ vyslovil se komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

