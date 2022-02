https://cz.sputniknews.com/20220207/jamie-oliver-prozradil-jak-na-nejlepsi-pecene-brambory-tajemstvi-tkvi-v-postupu-zkuste-je-i-vy-17501051.html

Jamie Oliver prozradil, jak na „nejlepší pečené brambory“. Tajemství tkví v postupu. Zkuste je i vy!

Jamie Oliver prozradil, jak na „nejlepší pečené brambory“. Tajemství tkví v postupu. Zkuste je i vy!

Jamie Oliver je populární televizní kuchař a v průběhu let si vymyslel svůj recept na pečené brambory, který doplnil o jedinečný způsob, jak dosáhnout co... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T07:37+0100

2022-02-07T07:37+0100

2022-02-07T07:37+0100

svět

recept

brambory

tipy

trik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/13371023_0:360:1280:1080_1920x0_80_0_0_0e62b0cc23619e13e87f4655e4a85d5d.jpg

Jamie Oliver se podělil o svůj „nejlepší“ recept na pečené brambory, který vám jistě ozvláštní nedělní stůl. Ať už budete péct jakékoli maso nebo podávat zeleninu, s tímto receptem dosáhnete přílohy v podobě skvělých pečených brambor.Recept vystačí pro 10 osob jako příloha a brambory se upečou za pouhé dvě hodiny.Ingredience:2,5 kg středně velkých brambor4 lžíce husího sádla nebo nesoleného máslaolivový olejjedna palička česnekupůl svazku čerstvé šalvěje, asi 15 gPostup:1. Vyberte brambory, které jsou všechny zhruba stejně velké, oloupejte je a nechte je vcelku. Vařte je 15 minut v hrnci s vroucí osolenou vodou - tím zajistíte, že vnitřek bude opravdu nadýchaný.2. Osušte je v cedníku a nechte je dvě minuty oschnout v páře - díky tomu se na brambory lépe přichytí tuk. Několikrát cedníkem lehce zatřeste, aby se okraje brambor zdrsnily.3. Do největšího pekáče dejte husí sádlo nebo máslo a jednu lžíci oleje. Vyklopte brambory, přidejte dobrou špetku mořské soli a černého pepře, promíchejte, aby se obalily, a rozložte je v jedné poměrně husté, rovnoměrné vrstvě, ale s malými mezerami mezi nimi.4. Přikryjte a dejte na noc do lednice.5. V den večeře předehřejte troubu na 180 °C, plynovou na stupeň čtyři.6. Každý neoloupaný stroužek česneku lehce rozmáčkněte a přidejte na plech - získáte tak sladký, zkaramelizovaný česnek a brambory jemně provoníte.7. Pečte jednu hodinu, nebo dokud brambory nebudou křupavé a zlatavé po celém povrchu.8. Vyjměte plech z trouby. Pokud si myslíte, že je to vše, pak pozor. „Už jsme skoro u konce, ale musíme ještě přidat poslední dávku lásky a péče, která změní pravidla hry,“ uvádí k tomuto kroku kuchař. Radí každou bramboru jemně rozmáčknout šťouchadlem či vidličkou.9. Utrhněte lístky šalvěje a - což je důležité - promíchejte je s trochou oleje, pak brambory posypte šalvějí a pečte dalších 20 až 25 minut, nebo dokud nebudou zlatavé.Pokud nemáte chuť na šalvěj, Jamie radí použít například rozmarýn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220204/priprava-teto-bramborove-polevky-vam-zabere-20-minut-a-jeji-chut-si-budete-uzivat-jeste-dlouho-17481637.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recept, brambory, tipy, trik