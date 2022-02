https://cz.sputniknews.com/20220207/jsou-znamy-dalsi-detaily-dohody-mezi-ceskem-a-polskem-ohledne-dolu-turow-17517664.html

Jsou známy další detaily dohody mezi Českem a Polskem ohledně dolu Turów

Jsou známy další detaily dohody mezi Českem a Polskem ohledně dolu Turów

V souladu s dohodou o podmínkách provozu dolu Turów by Polsko nemělo rozšiřovat těžbu k hranicím, dokud nebude dokončena podzemní bariéra, stavba zemního valu... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T15:56+0100

2022-02-07T15:56+0100

2022-02-07T15:56+0100

česko

polsko

dohoda

důl

těžba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/17458882_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_61991183bd6cda24f929e16f906315b7.jpg

Podle dohody mezi Českem a Polskem ohledně dolu Turów ji může Polská strana za pět let vypovědět.V souladu s dohodou Polsko v pátek odeslalo domluvenou částku 45 milionů eur, což odpovídá 1,08 milionům korun. Česko ze své strany stáhlo žalobu, kterou podalo u Soudního dvora Evropské unie. Dominika Pospíšilová z resortu životního prostředí uvedla, že dohoda by měla být ve sbírce mezinárodních dohod přístupná do středy.V souladu s podmínkami dohody Polsko nesmí rozšířit těžbu blíže k českým hranicím, kromě toho těžební jáma nesmí být hlubší více než 30 metrů pod úroveň moře až do té doby, pokud nebude hotová podzemní bariéra s prokázanou funkčností, postaven zemní val a pokud nebudou vyplněny požadavky na monitoring a zřízeny monitorovací vrty.Polsko musí podle nové dohody zřídit čtyři nové vrty na měření hladiny podzemních vod, které musí být zařazeny do společné česko-polské sítě. Podle ministerstva pokud po dokončení podzemní bariéry nezačne stoupat nebo klesat úroveň podzemních vod v určitých vrtech do 30. června 2023, těžba nebude moci postupovat za hranici, kterou polská strana plánovala na rok 2023.Pokud bude i nadále docházet k poklesu hladiny podzemních vod, Polsko bude muset udělat další opatření, jako například další zatěsnění nebo další prohloubení bariéry. Pokud hladina vod v určitých vrtech klesne pod stanovenou hranici, polská strana bude nucena okamžitě zastavit rozsah těžebních prací směrem k hranicím s Českem.Další podmínkou pro přibližování těžby je postavení zemního valu, který by umožnil zamezit hluk, prašnost a světelné znečištění.Co do světelných emisí, má dojít k modernizaci osvětlení základních strojů a přidání možnosti vypínat reflektory na stožárech, když se stoje nepoužívají.V souladu s podmínkami dohody má Česká republika právo čtyřikrát ročně provádět v dole kontroly. Polská strana rovněž musí Česko informovat o řízeních a změnách, které souvisejí s těžbou, zejména co se týče řízení o povolování těžební činnosti. Oba státy dále založí Fond malých projektů, do něhož budou obě země každoročně přispívat částkou 250 tisíc eur ročně na regionální projekty pro zlepšení životního prostředí.Od dohody bude možné odstoupit po pěti letech, za podmínky oznámení tohoto záměru druhé straně. Dohoda pak bude vypovězena po půlroční lhůtě. Řada ustanovení však bude použitelná do ukončení těžby nebo do doby, kdy se strany nedohodnou jinak. Jedná se například o monitorování hlukové zátěže, kvality ovzduší, pohybů terénu a hladin podzemních vod.Oba státy by měly tento týden určit zmocněnce, kteří budou mít na starosti výměnu informací a další úkoly. Rovněž bude zřízena společná komise, součástí které bude liberecký hejtman, dolnoslezský maršálek, zmocněnci a také zástupci měst a obcí, jak na polské, tak i na české straně.Úlohou komise bude příprava spravedlivé strategie transformace regionu. V zasedání komise budou spolupředsedat zmocněnci.Co se týče vzniku sporů, ty by se rovněž měly řešit hlavně prostřednictvím zmocněnců, resp. diplomatickou cestou. Pokud nedojde k urovnání, věc může být předána Soudnímu dvoru EU.Česká strana rovněž nebude zahajovat další řízení o porušení právních předpisů, co se týče dolu.Důl Turów zásobuje uhlím elektrárny, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220205/skody-na-ceskem-uzemi-vznikaji-dale-pravnicka-tvrdi-ze-dohoda-o-turowu-nic-nezmeni-17490158.html

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, dohoda, důl, těžba