Kandidát na prezidenta Francie obvinil USA z provokací vůči Rusku

USA se snaží najít stále víc rozporů s Ruskem, provokují Moskvu, ruský lídr Vladimir Putin legitimně hájí zájmy své země, prohlásil krajně pravicový kandidát... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

„Když říkáte, že se USA věnují pouze Číně… ano, je to jejich oblíbený soupeř. Nás také chtějí zatáhnout do konfliktu s Čínou. Také se ale věnují Evropě, aby zotročily západní Evropu, která si o to vlastně žádá, je to dobrovolné otroctví. A USA se snaží najít víc rozporů s Ruskem, aby rozdělily Německo, Francii a Rusko. Je to stará americká teze vymyšlená (Zbigniewem) Brzeziňským, bývalým poradcem (Baracka) Obamy a Jimmyho Cartera. Nesmíme se dát nachytat,“ zdůraznil.Podle jeho slov „toho Američané hodně udělali, aby vyprovokovali (Vladimira) Putina, když rozmístili vojska všude, velmi blízko k Rusku“. Zemmour se dříve vyslovil pro zrušení evropských sankcí proti RF.Francouzský prezident Emmanuel Macron vykoná v pondělí návštěvu v Moskvě kvůli jednáním s Vladimirem Putinem, v úterý přicestuje do Kyjeva. Podle slov francouzského lídra je cílem jeho návštěvy v RF nepřipuštění eskalace a zhoršení situace kolem Ukrajiny. V Kremlu informovali, že prezidenti RF a Francie mají především projednat bezpečnostní záruky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

