Kauzy bez konce. Vrbětice bez důkazu. Záhadný dopis z Ukrajiny, munice pro Kyjev. Názor

Neděle přinesla zajímavé politické debaty, dominantou bylo vyjádření prezidenta Zemana, že v kauze Vrbětice nejsou ani důkazy, ani přímá svědectví. Zeman se... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Prezident Zeman poskytl v neděli interview CNN Prima NEWS, Kateřina Tománková se ptala na skartovaný spis ke kauze Vrbětice. Moc se jí nechtělo vnímat prezidenta, že i po skartování jedné kopie, informace existují v duplicitních spisech, že vše stejně po etapách vyšlo tiskem. Redaktorku hlavně moc nezajímala sama podstata: BIS podle spisových informací nemůže doložit žádným svědectvím či důkazem, že by Rusko bylo vinno výbuchy ve skladě. Jak si vysvětlujete takovouto žurnalistickou kulturu?Kateřina Konečná: Novináři nejsou nuceni ke korektnosti. Nejdeme po podstatě Vrbětic, nejdeme po podstatě ukrajinského konfliktu… Je jednodušší tlouci fráze. Pokud společnosti stačí polovičatá práce, mám teď obecně na mysli některé novináře, pak proč by se tito z titulu své pohodlnosti měli jakkoli namáhat? Nechtěla bych to generalizovat, protože v ČR máme i kvalitní novináře.Redaktorka Tománková byla nachystaná na to, na co se chtěla zeptat. Cokoli nad rámec by se jí nevešlo do scénáře. I proto přeslechla to podstatné: po celých měsících od propuknutí kauzy Vrbětice jsme se fakticky nikam neposunuli. Vrbětice nám ukazují, jak lze zničit diplomatické vztahy, jak se nikdo po žádných důkazech ani nepídí. Nikoho nezajímá, jak se pracuje s obviněním. Maximálně se pitvá skartační harmonogram, důvěrnost či „tajnost“ spisu…Zůstane-li jen u toho, pak je to dost povrchní.Kauzy jsou tedy nedotažené. Je to dle vás proto, že se společnost stala netečnou, nebo veškerá tato psychologická manipulace plní funkci „ideové“ přípravy na válku s Ruskem? Existují takové ty válečné mantry-pokřiky, které si vojáci/politici/radikálové… nahlas skandují.Myslím, že novináři pomáhají „správnému“ názoru přílišnou agilností. Vštěpují veřejnosti „správné“ mínění. Velice dobře to vidíme na kauze vyhrocené situace na ukrajinsko-ruském pomezí. V listopadu informační masáž spustil portál Bloomberg. Tehdy monitoroval pohyb ruských vojsk po teritoriu Ruska. Stimulovala se mediální hysterie, fóbie z Ruska, a to tam ani neprobíhalo vojenské cvičení.Na sklonku minulého týdne se Bloomberg překonal, když vypustil dezinformaci o tom, že Rusové zaútočili na Ukrajinu. Bloomberg zprávu stáhl, západní média tento lapsus nekomentovala. To, co Bloomberg udělal, může být velice nebezpečné. Kdyby se toho někdo chytil, konflikt mohl být spuštěn i na základě jediné věty.Vidíme, že s důkazy se už nikdo nezdržuje. Opakuji, nechci vinit novináře obecně, ale někteří škodlivým způsobem ohýbají realitu. Většina českých médií má (zahraniční) vlastníky. Ti si přes média řeší vlastní cíle. Není pak moc divné, když média střílí od boku nesmyslné titulky, plní se tím zadání majitelů a akcionářů. Toto je jistě kapitalismus, nečekejme, že by to fungovalo jinak, to ale neznamená, že je to tak principiálně správně. Znovu zobecním: kdo platí, má očividně právo pravdy. Bohužel.Týž den, kdy prezident odpovídal v Partii na otázky CNN Prima NEWS, vy jste byla v Otázkách Václava Moravce. Byla jste v názorovém klinči se senátorem Fischerem. V komunikaci s ním jste řekla, že jste si dříve myslela, že Senát je zbytečný, teď ale máte dojem, že je dokonce nebezpečný. Mohla byste tuto úvahu rozvést?Páni senátoři jsou zvoleni několika tisíci lidí a asi si neuvědomují, že rozdmýchávají zlo proti panu prezidentovi, viz kauza jeho zdravotního stavu; kdo z nás v životě nebyl měsíc dva nemocný? Každý na to má právo. Senátoři z toho dělali vědu, když prezident neměl ústavní povinnosti (byl nemocný) a jeho stav neměl vliv na chod této země. Prezident prostě marodil. Darmo mluvit také o Vystrčilově „senátní“ cestě na Tchaj-wan, kdy se v důsledku poškodily také vztahy s Čínou; české daňové poplatníky to samozřejmě něco stálo. A výsledek? Poškozené vztahy? No a teď senátor Fischer schvaluje dar munice Ukrajině, přitom není jasné, komu padne do ruky, koho bude zabíjet.Z Ukrajiny měl přijít dopis s údajnou žádostí o pomoc. Tento list jsme nikdo neviděli. Obávám se, že nejsou v obraze ani poslanci, kteří o tom rozhodují. Paní ministryně Černochová si usmyslila, že chce poslat munici na Ukrajinu, nevíme ale, komu se dostane. Víme jen, že tamní situace je napnuta k prasknutí. Po 7 letech tam máme polovojenské oddíly (i na ukrajinské straně), které rozhodně nemají zájem na tom, aby se situace stabilizovala.Některé jednotky mají extrémistický charakter, např. Azov…Těmto lidem dáváme střelivo? Je to šílenost. Toto pan senátor Fischer obhajuje? Obávám se, že při současném složení Senátu v něm najde podporu. Práce Senátu v posledních měsících je pro mě absolutně tristní. Místo reálných problémů, které trápí lidi viz energetická chudoba, jak řešit propad příjmů v pandemii, rostoucí ceny, senátoři spekulují nad tím, zda prezident může měsíc marodit. Nebo se řeší zásilky bojových prostředků do země, kde je na spadnutí konflikt, kde je zastydlá občanská válka. Přála bych si, aby na Ukrajině nikomu neruply nervy, aby situace už neeskalovala.Rusům se vyčítá kumulace vlastních sil „blízko“ Ukrajiny…Pak se ale ptejme, proč USA svolávají námořní cvičení. Provokativní kroky dělají občas zřejmě všechny strany. Jmenujme také pacifické cvičení šesti národů Sea Dragon u ostrova Guam; v době olympiády tak vojenské manévry provádí (region související s Čínou) USA, Kanada, Jižní Korea, Indie, Japonsko a Austrálie…Krajně nezodpovědné mi přijde, když se iniciativy hrocení chápe ČR či pan Fischer osobně. Pokud válku může rozpoutat i sebemenší slovo potažmo novinový titulek, pak trvám v tuto chvíli na tom, že působení našeho Senátu může být v těchto intencích nebezpečné. To je ten efekt motýlích křídel. Slovo je totiž taky zbraň, ať už se jedná o slovo pronesené či napsané. Možná to pan Fischer dělá nevědomky, ale slova politika mohou mít, a také mají dopady. Co se děje v našem Senátu během posledního roku já osobně v podstatě nechápu. Senátoři berou statisícové platy za rozeštvávání společnosti.Američané skrze mluvčí Bílého domu i Pentagonu tvrdili, že Rusko napadne Ukrajinu do 14 dnů (viz replika Miloše Zemana z Partie). Tato lhůta již vypršela a stále „nic“. Divné, že tito mluvčí a instituce, které reprezentují, již dávno neztratili kredit.Za sedmilháře lze považovat Bloomberg, těžko si myslet, že to tam takhle udělají bez vládního krytí.V USA je složitá vnitropolitická situace. Dobře se jim tam uvažuje o válce v zámoří, která bude, pokud bude, 8 000 kilometrů mimo USA. Zcela jinak by za velkou louží o válce rokovali, kdyby ji měli na dostřel. Američané pořád mají falešný pocit toho, že se jich zahraniční války fyzicky netýkají, mají pocit, že je to pro ně dobrodružná hra.Sleduji jak americká, tak ruská média a velice oceňuji klidná vyjádření ruského ministra zahraničních věcí Sergeje V. Lavrova. Zajímá mě jistě, jak dlouho budou Američané napínat trpělivost. Svou určitou intuicí cítím, spíše se mi v to chce věřit, že po olympiádě se situace zklidní. Američané nechtějí být ve stínu olympijských her.Ukrajině bych přála, aby zůstala zemí neutrální, věřím, že tomu Američané i Rusové pomohou. Věřím v jednací stůl bez harašení zbraněmi. Uvidíme, s čím do Moskvy jede Macron. Na Ukrajině musí pochopit, že i menšiny mají svá práva. Česká republika by neměla eskalovat napětí polovičatou kauzou Vrbětice. Aniž se USA a RF dohodnou, na Ukrajině klid nezavládne. Nicméně titulky posledních 14 dnů svědčí o tom, že na Ukrajině pochopili vážnost situace. Teď by to chtělo, aby se rozumně zachovaly USA.Děkujeme Vám za rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

