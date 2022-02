Konečná k vojenské přítomnosti USA v Evropě: Nechci, aby Ukrajina dopadla jako Afghánistán či Libye

https://cz.sputniknews.com/20220207/konecna-k-vojenske-pritomnosti-usa-v-evrope-nechci-aby-ukrajina-dopadla-jako-afghanistan-ci-libye-17511354.html

Předsedkyně KSČM a poslankyně EP Kateřina Konečná zveřejnila sestřih toho nejdůležitějšího, co řekla v nedělních Otázkách Václava Moravce, kterých se účastnil... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Klíčovým tématem byla situace na ukrajinských hranicích. Česko by se podle Konečné nemělo podílet na eskalaci napětí kolem Ukrajiny darováním munice. Předsedkyně KSČM připomněla, že Ukrajina je v současnosti rozdělena a někteří se na jejím území snaží realizovat mocenské zájmy, přitom zde má na mysli Spojené státy, nikoliv Rusko.Rovněž ocenila, že prezident Miloš Zeman vyslovil nesouhlas s vysláním českých vojáků na východní křídlo NATO.V rozhovoru politička podotkla, že Rusové jsou na svém vlastním území.„Na rozdíl od amerických vojáků, kterých desetitisíce máme rozesetých po Evropě, a jejich počet se neustále zvyšuje,“ podotkla Konečná.Nechybělo ani téma podpisu Dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA, k němuž došlo minulý týden.Europoslankyně se domnívá, že Česká republika by měla zastávat linii, že pouze diplomacií lze docílit míru.„Nerada bych, abychom se zabývali tím, že na vlastním území někdo koná vojenská cvičení,“ podotkla.V této souvislosti poukázala na to, že Američané je konají 8000 km od svých vlastních území.„Že tam investovali několik miliard dolarů je pro to, aby změnili tu vládu,“ poznamenala.Následně se opět vrátila k ukrajinskému tématu.„Tak si připomeňme rok 2014, do dneška Ukrajina nevyšetřila masakr v Oděse,“ upozornila.Proti komu by měl být použit muniční dar od Černochové?K otázce vojenské přítomnosti Američanů politička připomněla poměrně nedávnou historii, která se týká Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Libye.„Nechci, aby tak dopadla Ukrajina. Nechci, aby se na tom ČR jakkoli podílela, a to včetně toho, že na Ukrajinu bude dodávat munici,“ zdůraznila.Pak to od Konečné schytala i ministryně obrany ČR.„Kdo bude tou municí střílet a koho bude zabíjet, nám paní ministryně Černochová do této chvíle ještě neřekla,“ upozornila poslankyně EP.Vyslovila také razantní nesouhlas s dodávkami České republiky dělostřeleckých zbraní na Ukrajinu.Fischerovi Konečná vytkla, že na rozdíl od něho bojuje za mír.„Mír nedělají dodávky zbraní, nikdy v historii se tak nestalo,“ podotkla.„Současné vlády likvidují jak maďarskou menšinu, tak i tu ruskou. Vždyť o tom to je. Vy jako Senát, jako člověk, který tvrdě, jak je humanitárně zaměřený, který pracoval s Václavem Havlem, tak od Vás bych čekala, že práva menšin nebudete potlačovat. To, co se tam posledních 8 let děje, že jsou tam menšiny systematicky likvidovány,“ uvedla předsedkyně KSČM.Podle jejích slov odmítá prostě tu teorii, kterou říká Fischer, že Česká republika má posouvat svá vojska na různé hranice a podobně.„Já se omlouvám, pane kolego. Mně Senát ČR ve své historii často připadal zbytečný, teď mi Vašimi ústy připadá i velmi nebezpečný,“ podotkla.Šéfku komunistů podpořili i sledující.„Perfektní.... Jak jsem už psal jinde, byl jsem zděšen, když Fischer prohlásil, že požadavky Ruska na bezpečnostní záruky jsou nesplnitelné a jsou provokace. A tenhle člověk by chtěl být naším prezidentem. Smutné. Lidé jsou masírováni denně z ČT a Bakalových médií a názory mladých na FB jsou neskutečné. Pravda nikoho nezajímá,“ napsal Jan Pozděna.„Je úplně šílené, že se snaží naše vláda nás zatáhnout do války s Ruskem a USA. Amíci jsou loupežný národ, nic víc. Roztahují se, loupí…a místo, aby se Evropa bránila, tak je ještě obdivuje? Tohle musíme zastavit, jinak to nedopadne vůbec dobře…A hlavně nechápu, že Češi neřeší vůbec základny na Slovensku! Vždyť to je katastrofa.... dosadili si do vlád svými neziskovkami vychované lidí a teď je to katastrofa! Čaputová se zapřísahala, že nikdy na SK nebudou cizí vojska, nikdy to nepodepíše...a teď? Souhlasí, ba za to bojuje a slouží svému chlebodárci, ale bohužel to není slovenský národ, ten má v paži....Ale oni si vůbec neuvědomují, že ničí i sebe, své rodiny, své příbuzné, své kamarády....ona zemička je kulatá a nebudou mít kam zdrhnout...“ stojí v komentáři od uživatele s nickem Omnia Tempus Habent.„Rozmázla jste toho roztahovače rukou jako česnek,“ podpořil Konečnou ve sporu s Fischerem Petr Přikryl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

