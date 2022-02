https://cz.sputniknews.com/20220207/ministri-zahranici-ceska-slovenska-a-rakouska-dorazili-na-ukrajinu-a-uz-upevnuji-jeji-pozice-17515846.html

Ministři zahraničí Česka, Slovenska a Rakouska dorazili na Ukrajinu a už upevňují její pozice

Ministři zahraničí Česka, Slovenska a Rakouska dorazili na Ukrajinu a už upevňují její pozice

Ministři zahraničních věcí České republiky, Slovenska a Rakouska dorazili na návštěvu Donbasu, informoval o tom dnes ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba. 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T14:11+0100

2022-02-07T14:11+0100

2022-02-07T14:12+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

ivan korčok

jan lipavský

návštěva

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/481/42/4814228_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_b18ce18c473cf53196bc2979994605d0.jpg

Český ministr zahraničí Jan Lipavský, slovenský ministr Ivan Korčok a rakouský ministr Alexander Schallenberg se od 7. do 8. února nacházejí na návštěvě Ukrajiny.„Moji kolegové z Rakouska, Slovenska, Česka se spolu nacházejí na Stanici Luganskaja. Tam můžou na vlastní oči uvidět následky ruské agrese a snahy Ukrajiny o její potlačení,“ uvedl Kuleba na brífinku.Kuleba dále dodal, že ministři v úterý dorazí do Kyjeva. Ukrajinský šéf diplomacie dále uvedl, že v pondělí přiletí do Kyjeva také šéfka německého resortu zahraničí Annalena Baerbock, v úterý pak navštíví Donbas.Kromě toho v úterý navštíví Ukrajinu také francouzský prezident Emmanuel Macron, který bude jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Zmiňme, že spolu s Macronem přiletí do Kyjeva také francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.Kuleba dále poznamenal, že podle jeho názoru velký počet návštěv západních diplomatů a vysokých delegací v Kyjevu jsou faktory zadržování Ruska.Podle ukrajinského ministra zahraničí Kyjev vynakládá veškerá úsilí, aby byl zachován mír a aby donutil Moskvu k deeskalaci a stažení vojsk, které byly podle Kuleby shromážděny u ukrajinských hranic bez příčiny.Ukrajinu dotují zbraněmiUkrajina za poslední období dostala pomoc ze strany západních partnerů ve výši 1,5 miliardy dolarů a také více než tisíc tun zbraní.V posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla zveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má dojít k příměří a stažení těžkých zbraní z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky – protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšíření zahraničního seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení, čímž ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220206/pentagon-rusko-ma-zaminku-pro-vpad-na-ukrajinu-bloomberg-o-vpadu-napsal-neni-to-trapne-17501986.html

ukrajina

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, ivan korčok, jan lipavský, návštěva, donbas