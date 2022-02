https://cz.sputniknews.com/20220207/mluvci-ministerstva-zahranici-rf-vysvetlila-proc-usa-a-britanie-vymyslely-takzvanou-ruskou-hrozbu-17511064.html

Mluvčí Ministerstva zahraničí RF vysvětlila, proč USA a Británie vymyslely takzvanou ruskou hrozbu

Mluvčí Ministerstva zahraničí RF vysvětlila, proč USA a Británie vymyslely takzvanou ruskou hrozbu

USA a Velká Británie vymyslely ruskou hrozbu za účelem dalšího „hrdinného“ boje s ní, napsala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na své... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T10:17+0100

2022-02-07T10:17+0100

2022-02-07T10:17+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

rusko

maria zacharovová

usa

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/17511173_0:0:3033:1707_1920x0_80_0_0_1ba41ed655900ade160a85d16f8c732b.jpg

Je to možnost odpoutat pozornost od vlastních politických krizí a šance investovat miliardy do výzbroje „křehkých demokracií“, způsob obnovení obrazu „neporazitelných“ po afghánském krachu, dodala diplomatka.Zacharovová také poznamenala, že ani EU není v ukrajinském konfliktu nezaujatou stranou. „Hájí vlastní sféru vlivu vytčenou za cíl již v roce 2013, když v Bruselu ze všech sil a všemožnými prostředky prosazovali přidružení Ukrajiny k EU bez ohledu na námitky legitimní vlády této země,“ dodává.Jenže do EU Ukrajinu stejně nepřijali, píše mluvčí ruského ministerstva.„A zřejmě ještě dlouhou dobu nepřijmou. Po nynější západní performanci ji vůbec nepřijmou do žádné slušné organizace, kdo by potřeboval zemi, na kterou může „každou chvíli zaútočit Rusko“? Pomoc NATO Ukrajincům jim byla jenom na škodu… Jak se říká, s takovými přáteli nejsou potřební žádní nepřátelé. My jsme ostatně nejednou mluvili o tom, že zájmy Ukrajinců nemají pro Západ ten nejmenší význam,“ napsala na závěr Zacharovová.Napětí na hranicích Ruska a UkrajinyV posledních měsících se staly vztahy Ruska a Západu ještě napjatějšími. Washington a Brusel obviňují Moskvu z příprav „vpádu“ na Ukrajinu, a na tomto pozadí posilují svou přítomnost ve východní Evropě.Kreml všechna tato obvinění odmítá a připomíná, že Kyjev neplní minské dohody: ukrajinské úřady soustředily u linie dotyku polovinu vojenského personálu OS Ukrajiny a ostřelují domobrance ze zakázaných zbraní.Moskva nejednou poukázala na to, že cílem lživých zpráv o „agresi“ je posílit cizí vojenské seskupení u ruských hranic. Vysvětlili také, že hlavní příčinou růstu napětí jsou akce USA a NATO, které zásobují Ukrajinu zbraněmi a podněcují ji tím k vojenským dobrodružstvím.Koncem minulého roku zaslala Moskva Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o zárukách bezpečnosti, jejichž klíčovými body jsou zastavení vojenské spolupráce aliance s postsovětskými zeměmi, nezřizování základen na jejich území, omezení rozmístění útočných prostředků u ruské hranice, stažení amerických jaderných zbraní z Evropy a nerozšiřování NATO na východ. V lednu dostalo Rusko písemnou odpověď. Jak prohlásili na Ministerstvu zahraničí RF, západní partneři ignorovali problém aktivity aliance na východním křídle.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220207/nemecky-kancler-vysvetlil-proc-berlin-nedodava-zbrane-ukrajine-17509900.html

rusko

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, maria zacharovová, usa, ukrajina