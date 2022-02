https://cz.sputniknews.com/20220207/moskva-a-pariz-sdileji-spolecne-obavy-v-otazce-bezpecnosti-putin-jedna-s-macronem-17521736.html

Moskva a Paříž sdílejí společné obavy v otázce bezpečnosti. Putin jedná s Macronem

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem uvedl, že Moskva a Paříž sdílejí společné obavy v otázce... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

„Chtěl jsem zejména zdůraznit, že sdílíme společné obavy z toho, co se děje v oblasti bezpečnosti v Evropě. A já bych ti chtěl poděkovat za to, že Francie byla vždy velmi aktivní v přijímání zásadních rozhodnutí v této oblasti,“ řekl Putin.Putin také upozornil na symboliku setkání právě dnes, v den 30. výročí dokumentu, smlouvy o zvláštních vztazích mezi Ruskem a Francií.Macron na setkání s Putinem uvedl, že v otázce bezpečnosti je potřeba, aby se všichni chovali zodpovědně, dialog je nezbytný.Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že ukrajinská otázka je velmi důležitá, a doufá, že se mu ji podaří projednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a najít odpověď pro celou Evropu.Situace mezi RF a ZápademKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Od roku 2014 dodávají země NATO v čele se Spojenými státy Ukrajině zbraně a cvičí její vojáky, což přímo porušuje minské dohody a negativně ovlivňuje urovnání situace v Donbasu. Kromě Američanů se na dodávkách v celkové hodnotě miliard dolarů podílejí Velká Británie, Kanada, Francie, Polsko, Turecko, Litva, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko a Estonsko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

