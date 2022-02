https://cz.sputniknews.com/20220207/mynar-vydelal-189-milionu-cisteho-hrad-zverejnil-platy-uredniku-17514392.html

Mynář vydělal 1,89 milionu čistého. Hrad zveřejnil platy úředníků

Mynář vydělal 1,89 milionu čistého. Hrad zveřejnil platy úředníků

Na webu prezidentské kanceláře byly zveřejněny roční platy a odměny vedoucích zaměstnanců. Jak vyplývá z webu, kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář měl... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak napsal server Seznam Zprávy, Mynář i Ovčáček dostali v loňském roce nejnižší odměny od roku 2018. Avšak kancléřova odměna byla nejvyšší ze všech vedoucích zaměstnanců hradní kanceláře.Kromě toho připomněl, že v minulých letech se veřejnost musela o informace o platech hradních úředníků soudit. V předloňském roce soudy konstatovaly, že Hrad má poskytnout informace o platech, odměnách i dalších benefitech, které Mynář, Ovčáček a další ředitelé odborů či sekcí prezidentské kanceláře pobírali v letech 2016 a 2017.Zeman k aktuálním tématůmPrezident Miloš Zeman v nedělní Partii na CNN Prima NEWS hovořil na téma napětí na ukrajinské hranici, vrbětické kauze, pekingské olympiády a dalších. Neobešel ani domácí problematiku, o níž se jednalo hned na úvod.Zeman prohlásil, že podepíše novelu pandemického zákona. Současně ostře odsoudil účastníky demonstrace, kteří nedaleko budovy dolní komory Parlamentu dokonce vztyčili makety s šibenicemi a oprátkou.Pokud Senát 10. února schválí novelu pandemického zákona, pak poputuje k hlavě státu. Zeman potvrdil, že ji ve znění, jak nakonec prošla Sněmovnou, podepíše.Nechybělo ani téma Zimní olympiády v Pekingu, kterou česká vláda diplomaticky bojkotuje. Podle svých slov by se prezident Miloš Zeman zahájení her rád účastnil, kdyby mu to lékaři povolili.V případě evropských a severoamerických států Zeman neshledává opravdový bojkot.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

