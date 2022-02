https://cz.sputniknews.com/20220207/na-toalete-v-hotelu-na-vaclavskem-namesti-objevili-mrtvolu-jde-o-cizince-17515684.html

Na toaletě v hotelu na Václavském náměstí objevili mrtvolu. Jde o cizince

Na toaletě v hotelu na Václavském náměstí objevili mrtvolu. Jde o cizince

V hotelu Ambassador na Václavském náměstí na toaletě bylo objeveno tělo mladého cizince bez známek života. Informoval o tom server tn.cz s tím, že příčiny... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak upřesnil web, jde o 25letého muže. „Kolem šesté hodiny ráno bylo objeveno tělo mladého cizince narozeného v roce 1996,“ řekl pro web policejní tiskový mluvčí Richard Hrdina.Podle jeho slov nelze vyloučit ani cizí zavinění. Z toho důvodu byla nařízena soudní pitva, případ prošetřují pražští kriminalisté.Jak napsal web iDnes.cz, kriminalisté mají kromě jiného zjišťovat, co dělal muž v hotelu, jelikož se zřejmě nejednalo o ubytovaného hosta.Záchranná operace v MarokuKancelář krále Maroka Muhammada VI. oznámila v noci na neděli, že zemřel chlapec Rajan, kterého záchranáři po pětidenní práci vytáhli z 32metrové studny.Král sdělil, že pozorně sledoval vývoj situace a nařídil všem úřadům království, aby podnikly opatření na záchranu chlapce. Poděkoval také záchranářům.V sobotu se záchranářům podařilo vytáhnout Rajana ze studny. Odvezla ho sanitka, záchranáři nic o jeho stavu neřekli. U místa záchranné akce čekala sanitka a speciální vrtulník. Pětiletý chlapec Rajan spadl před pěti dny do studny hluboké asi 32 metrů. Stalo se to na venkově. Záchranná akce trvala celých pět dní.Průběh operace komplikoval kamenitý terén, záchranáři byli nuceni pracovat velmi opatrně, aby nedošlo k sesuvu půdy. Použili také rýpadla, s jejichž pomocí udělali hluboký podkop, aby usnadnili záchranářům cestu ke chlapci. Podle zprávy marockých médií mělo dítě ránu na hlavě.Záchranná akce upoutala velkou pozornost místních a světových médií a skutečně sjednotila arabský svět. Dokonce média Alžírska, které zrušilo diplomatické vztahy s Marokem, vyzvala své čtenáře, aby se modlili za záchranu dítěte.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

