https://cz.sputniknews.com/20220207/nato-fakticky-neexistuje-stav-aliance-prirovnali-k-rozkladu-zprachnivele-mrtvoly-17513215.html

„NATO faktický neexistuje.“ Stav aliance přirovnali k rozkladu zpráchnivělé mrtvoly

„NATO faktický neexistuje.“ Stav aliance přirovnali k rozkladu zpráchnivělé mrtvoly

Analytik Jaroslav Štefec zveřejnil komentář, v němž uvedl svůj pohled na dnešní aktivity NATO a této mezinárodní vojenské organizace na současném dění ve... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T14:43+0100

2022-02-07T14:43+0100

2022-02-07T14:43+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

jaroslav štefec

nato

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/12725645_0:143:2501:1549_1920x0_80_0_0_c36c9efdc6bdd3df0c71531bed5350ef.jpg

Autor se v první řadě zamyslel nad členstvím České republiky v alianci.„Volání různých politických skupin a jednotlivců po vystoupení ČR z NATO stále více připomíná naivní pokusy vlámat se do otevřených dveří. Vojenská aliance, založená na Severoatlantické smlouvě, totiž v tichosti zesnula již koncem 90. let a od té doby už jen tlí a rozpadá se,“ napsal na úvod autor příspěvku.Připomněl nezapomenutelný výrok o alianci hlavy Francouzské republiky.„Vyjádření prezidenta Macrona o „mozkové smrti NATO“ bylo ve skutečnosti až přehnaně optimistickým opisem jejího reálného stavu,“ podotkl Štefec.Podle jeho názoru důvodem „tragického úmrtí“ aliance bylo zpronevěření se a faktické zneplatnění zakládací smlouvy pošlapáním článku 1, podle něhož jsou všechny signatářské země povinny řešit případné spory a konflikty mírovou cestou v souladu s Chartou OSN.„Vše ostatní ve smlouvě jsou pouhé proklamace a nezávazná doporučení. Včetně neustále vyvolávaného ducha článku 5, na němž jsou založena veškerá tvrzení našich politiků o „závazcích vůči spojencům“. Praxe několika posledních let přitom jasně ukázala, že košile je pro všechny „spojence“ vždy bližší než kabát, a tvrdit něco jiného dnes může jen člověk bez sebemenší špetky schopnosti vnímat realitu,“ stojí v komentáři analytika.Štefec následně upozorňuje na situaci spojenou s růstem napětí na hranici Ruska a Ukrajiny.Tímto se autor statusu neomezil a přišel s dalším srovnáním.„A je také stále jasnější, že podobně jako dává loutce zdání pohybu loutkář, ovládající ji zpoza plenty pomocí soustavy nitek a drátků a propůjčující ji svůj hlas, jsou evropské země NATO řízeny zpoza oceánu ‚by the will and voice of our Lord (vůlí a hlasem našeho Pána, pozn.red),“ podotkl.Podle jeho hodnocení odpovídajícímu stupni rozkladu aliance odpovídá i stav evropských armád, a to včetně té české.„Ty až na výjimky skutečně připomínají úrovní připravenosti bránit své země schopnost zpráchnivělé kostry, obalené jen tu a tam zbytky někdejší tkáně, vykroužit na parketu zdařilou taneční kreaci,“ vysvětlil.Zde doplnil, že torzu někdejší NATO, stejně jako oné zmíněné loutce, dodává dnes zdání pohybu jen soustava nitek a drátků ovládaných zaoceánským „loutkářem“.„Její formální ‚hlas‘ obstarávají ‚mluvící hlavy‘ s vloženými jednoduchými programy oslavných a propagandistických frází, chválícími ‚loutkáře‘ a ohlašujícími jeho vůli,“ zdůraznil analytik.Takový stav pro Evropu expert považuje za katastrofální.„Už i realisticky uvažující představitelé Ukrajiny se začínají lekat duchů, které vyvolali svým hraním si na neporazitelné bojovníky za halasného povzbuzování západních spojenců,“ poznamenal.V závěrečné části autor uvedl recept nejen návratu k realitě, ale podle jeho slov i k „pozvednutí národního sebevědomí“.„Snad není ještě příliš pozdě uvědomit si ve formátu velkých zemí EU, do čeho že jsme to vlastně ve jménu a pod praporem neexistující organizace zatahováni a dát zpátečku. A třeba i trochu škubnout vodítkem horlivým ratlíkům podobným zemičkám, jako jsou ČR, Slovensko, Litva a další, sice bez vlastní státnosti, zato se snažícím co nejhlasitějším štěkotem na pro ně nedostupnou ‚vysokou‘ zalíbit páníčkovi a udělat mu radost,“ podotkl.Pod komentářem se objevily poznámky sledujících.„Vždycky jsem se podivoval, jak mohli Němci věřit a poslouchat nacistickou propagandu. Stejně tak jsem si myslel, že tak stupidní propagandu, co byla za nacismu nebo i za komunismu, už neuvidím v reálu….mýlil jsem se. To, co dneska předvádí v kontextu s krizí na Ukrajině, je snad reinkarnace goebelsova kultu,“ vyjádřil se Sеepan Stranský.„Jardo, nastřílels deset z deseti. Trefné, přesné,“ souhlasila uživatelka s nickem Ráda.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jaroslav štefec, nato, ukrajina