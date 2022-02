https://cz.sputniknews.com/20220207/objevilo-se-detailni-video-padu-stihacky-f-35-na-letadlovou-lod-17521541.html

Objevilo se detailní video pádu stíhačky F-35 na letadlovou loď

Na internetu se objevilo detailní video z nehody letadlové lodi Vojenského námořnictva USA Carl Vinson v Jihočínském moři. 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Video je natočeno kamerami umístěnými na letové palubě.Dne 24. ledna narazil letoun F-35 při přistání trupem o palubu (vypadá to, že nebyl vysunutý podvozek), vzplál, sklouzl od zádi k přídi a spadl přes palubu.Podle amerického námořnictva se při nehodě zranilo sedm lidí z posádky lodi. Tři zraněné, včetně pilota stíhačky, převezli do nemocnice na Filipínách. Čtyřem byla pomoc poskytnuta na palubě. Spojené státy se údajně snaží co nejdříve zvednout spadlou stíhačku, protože místo nehody je zónou zájmu Pekingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

