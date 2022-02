https://cz.sputniknews.com/20220207/otevrena-a-trpeliva-vymena-nazoru-klaus-mluvil-o-vztazich-mezi-cinou-a-cr-s-cinskym-velvyslancem-17521245.html

„Otevřená a trpělivá výměna názorů.“ Klaus mluvil o vztazích mezi Čínou a ČR s čínským velvyslancem

Dnes se uskutečnilo jednání bývalého českého prezidenta Václava Klause s čínským velvyslancem v ČR Zhangem Jianminem. Na jednání byla projednána témata... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Klaus s Jianminem projednávali problematiku vztahů mezi oběma dvěma státy, informuje portál Echo24.cz. V průběhu jednání bylo podotknuto, že je nesmírně důležité, aby státy dbaly o vyhýbání se konfliktním situacím a o udržování oboustranně prospěšných vztahů:Nynější čínský velvyslanec v Česku končí, tak se momentálně loučí s vedoucími českými politickými osobnostmi, po Klausovi by se měl také ve středu na Pražském hradě setkat s prezidentem Milošem Zemanem.Vzhledem k nyní probíhajícím olympijským hrám vztahy s Čínou upoutávají v mnoha zemích větší pozornost, než to bývalo dřív. Připomeňme, že některé západní země odmítly vyslat své představitele od Pekingu na zahájení ZOH. Neminulo to ani Českou republiku, jež se připojila k bojkotu olympijských her. Vyzývaly k tomu vedoucí české politické osobnosti, třeba předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Prezident Miloš Zeman televizi CNN Prima News řekl, že kdyby byl zdráv, zcela jistě by na zahájení her přítomen byl.Čang Jianmin nastoupil po ambasadorce Ma Kche-čcing do čínské ambasády v ČR v září roku 2018, na místě čínského velvyslance v zemi tedy končí po necelých třech a půl letech. Široká se veřejnost o něm dozvěděla už na začátku roku 2019, kdy ho tehdejší premiér Andrej Babiš obvinil ze lži v otázce varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ohledně použití softwaru čínských společností Huawei a ZTE.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

