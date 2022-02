https://cz.sputniknews.com/20220207/polsko-vytvori-kyberarmadu-s-kym-budou-polaci-bojovat-17519946.html

Polsko vytvoří kyberarmádu. S kým budou Poláci bojovat?

Polsko vytvoří kyberarmádu. S kým budou Poláci bojovat?

Jednotka má být součástí struktury ministerstva obrany a má se zabývat jak ochranou polského kyberprostoru, tak útočnými operacemi.

„Dne 8. února se ministr národní obrany Mariusz Blaszczak zúčastní v klubu vojensko technické akademie ve Varšavě slavnostního ceremoniálu založení nové složky polských ozbrojených sil - jednotek kybernetické obrany,“ uvádí se v prohlášení.Ministerstvo obrany upřesnilo, že již v únoru 2019 polský ministr národní obrany schválil „koncepci organizace a fungování vojsk kybernetické obrany“, čímž zahájil proces vytváření této nové složky ozbrojených sil.Armáda vysvětlila, že Vojska kybernetické obrany (WOC) jsou určeny k „provádění celé škály činností v kyberprostoru - obranných, průzkumných a aktivních útočných operací“.Válka na hranici s PolskemUkrajinský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk je připraven na válku na hranici s Polskem kvůli možným činům NATO. „Víc než připraven,“ podotkl v exkluzivním rozhovoru s Vladimirem Solovjovem pro YouTube kanál Solovjov Live.Moderátor mu položil otázku, že měl pocit, že NATO disponuje plánem, podle kterého by země aliance mohly zavést mírový kontinent, aby „zachránil polské obyvatelstvo žijící na území Běloruska“.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko již dříve uvedl, že příchod opozice k moci v roce 2020 by vedl ke vstupu jednotek NATO do země, což by pak mohlo vyvolat válku v regionu.Vztahy mezi Běloruskem a západními zeměmi se prudce zhoršily po prezidentských volbách v republice, které se konaly 9. srpna 2020. Lukašenko obvinil Západ z přímého vměšování do situace v republice a poznamenal, že USA řídí nepokoje, zatímco Evropané jim nahrávají.Evropská unie, Velká Británie, Spojené státy, Kanada a řada dalších zemí postupně uvalily sankce na běloruské představitele i podniky a obvinily Minsk z porušování voleb a porušování lidských práv. Mezi zeměmi, z nichž jsou protesty koordinovány, Lukašenko jmenoval Polsko, Českou republiku, Litvu a Ukrajinu. Řada představitelů běloruské opozice odjela do zahraničí, zejména do Polska, Litvy, na Ukrajinu, odkud vykonávají svou činnost.Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době hlásily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů ze zemí Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem, obviňovaly Minsk z vytvoření migrační krize.V Minsku uvedli, že nebyli organizátory migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude brzdit tok nelegálních migrantů do zemí EU, protože kvůli západním sankcím na to nejsou „ani peníze, ani síla“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně oznámila násilné vyhoštění migrantů Litvou, Polskem a Lotyšskem na běloruské území.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

