https://cz.sputniknews.com/20220207/prazska-kavarna-ma-jasno-proti-dohode-s-usa-na-slovensku-protestuji-rusti-pomatenci-a-fasiste-17522960.html

Pražská kavárna má jasno! Proti dohodě s USA na Slovensku protestují „ruští pomatenci“ a fašisté

Pražská kavárna má jasno! Proti dohodě s USA na Slovensku protestují „ruští pomatenci“ a fašisté

Tématem číslo jedna na Slovensku je uzavření obranné dohody s USA, prosazování, které je na Slovensku doprovázeno obavami a protesty proti vojenským základnám... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T21:10+0100

2022-02-07T21:10+0100

2022-02-07T21:10+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

slovensko

usa

rusko

slované

protestní akce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/17223518_39:0:1440:788_1920x0_80_0_0_02fed2fcda6db7dd60c5d15dbd3a8a27.jpg

Respekt včera uveřejnil článek pod názvem: Raději Putina než imperialisty z Ameriky, autorkou kterého je Ivana Svobodová. Tématem je demonstrace, která se uskutečnila ve středu, první únorový týden před budovou slovenského parlamentu.Protestují fašisté a ruší pomatenciAutorka uvádí, že v davu se mísí různé skupiny: „Ruku v ruce přišli protestovat lidé podporující stranu Život bojující proti potratům, příznivci fašistických stran, obdivovatelé Putina, voliči bývalého premiéra Roberta Fica a lidé, kteří chtějí změnit státní zřízení a dát moc do ,rukou povstalců’,“ uvádí se v článku.Z celého článku pak vzniká dojem, že ti, co se účastní protestů na Slovensku, jsou buď fašisté, nebo tzv. ruští pomatenci. Dále však také vzniká dojem, že se bojuje proti ideji slovanské vzájemnosti a tomu, že Slováci jsou vděční Rusku za osvobození od fašismu.Mnozí demonstranti totiž vyslovili názor, že nepovažují Rusko za agresora, považují ho za svého bratra a i nadále jsou vděční Rusku za osvobození od fašismu. Rovněž se nebojí západními médii vytvořeného strašáka v podobě „ruské agrese“ a možného „útoku na Ukrajinu“. Mnoho demonstrantů na Slovensku označilo za hrozbu Ameriku.Slovenská opozice ze všeho těžíPak se samozřejmě dovídáme, že opoziční strana Směr-SD se díky odmítání vojáků NATO a chvále Putina poprvé od voleb v únoru 2020 dostala na první místo preferencí politických stran. Rovněž si polepšila i strana Republika.Obranná dohoda s USA byla připravována ještě vládou Fica v roce 2018, a současná vláda už jenom pokračovala v tomto procesu. V období Vánoc proti dohodě prý začali své fanoušky burcovat „jen největší slovenští konspirátoři, mezi nimi ovšem i poslanec Směru, výrazný šiřitel konspirací a dlouhodobý putinovec Ľuboš Blaha“.Poté se dozvídáme, že tlak zesílil v lednu a samozřejmě nám v článku předkládají přikrášlený a zveličený obraz toho, jaké obavy vznikaly ohledně dohody na Slovensku: „V lednu před schválením dohody ve vládě tlak zesílil, na slovenských sociálních sítích se začaly množit hoaxy s barvitým, leč lživým popisem, co bude dohoda znamenat: že si budou moci Američané dělat na Slovensku, co chtějí, třeba dovézt jaderné zbraně, že tam budou moci bez potrestání páchat trestné činy a podobně,“ uvádí se v článku.To, že proti podepsání obranné dohody s USA vystoupila celá řada slovenských právních a také bezpečnostních expertů a to, že proti dohodě vznesl 35 zásadních výhrad také generální prokurátor Maroš Žilinka, se už v článku nedočteme.Vláda a prezidentka jsou vykreslováni jako hrdinové, kteří se snažili tyto lži vyvracet, marně vysvětlovali, že dohodu má podepsáno dalších třiadvacet členských zemí NATO, bylo však pozdě a lži a dezinformace se prý už nezastavily, nakolik k „běžným“ šiřitelům protizápadních dezinformací se připojila také parlamentní politická síla: „Vedle svého partajního místopředsedy Ľuboše Blahy téma ruského partnerství a ,vládní zrady’ hlasitě zvedl i Robert Fico a přidala se celá další opozice – Kotlebovi fašisti a strana Hlas Petera Pellegriniho. Protest se ze sítí přelil i do ulic, kde demonstrace proti „A-me-ri-ce“ vystřídaly odpor Slováků k očkování a vládním opatřením proti covidu,“ uvádí se dál v článku.Lidé na Slovensku jsou už natolik pod vlivem dezinformačních webů, proruských aktivistů, sociálních sítí a také opozičních politiků v čele s Ficem, že jim už nedokázali vysvětlit, že vojáci NATO umístnění kvůli údajné hrozbě ruské agrese na Slovensku by byli českého původu.V článku si vzali na paškál také Fica a jeho obvinění v tom, že slovenská prezidentka je agentkou cizí země.Podle autorky to, že největší vojenští stratégové světa si myslí, že je na ruské vojáky na ukrajinské hranici potřeba reagovat, prý Fico považuje za nesmysl a to bez důsledného zdůvodnění, ale konkrétní výroky světových expertů, nebo alespoň jejich jména se z článku také nedozvídáme.Například to, že Fico v rozhovoru uvádí, že Ukrajina není členem NATO, a že přítomnost vojáků NATO na Slovensku by mělo opodstatnění jen tehdy, kdyby bylo ohrožené Slovensko nebo jiný členský stát NATO, už autorka nekomentuje.Problém je hloubějiProzápadní část Slovenska prý překvapila vzepětí protiamerických nálad a nedůvěry v NATO, i tady za vše můžou dezinformace a opozice, která se o tyto dezinformace opírá.Pak se však dozvídáme, že všechno je ještě složitější a nejde jen o dezinformace, ale o něco mnohem hlubší.„I když dezinformace a radikální opoziční volání má jistě vliv, je zároveň jasné, že nic z toho by nemohlo mít ve společnosti takový úspěch, kdyby to nekorespondovalo s něčím hlubším,“ píše se dál v článku.To, že je Slovensko ze všech zemí Visegrádské čtyřky nejvíc nakloněno Rusku, samozřejmě musí mít nějaký důvod, podle poslance Tomáše Valáška z Progresivního Slovenska je tím bodem právě idea slovanské vzájemnosti.Problémem podle poslance je také to, že se o tom učí ve školách.„Je to dědictví Ľudovíta Štúra, který věřil, že budoucnost slovenského národa je spojena s bratrskými Slovany a hlavně s Ruskem, ta idea tu stále žije, učí se o ní ve školách.“Ono je tento problém však ještě hlouběji, ukazuje se, že tyto dezinformace šíří slovenští učitelé, kteří prý důvěřují dezinformačním webům. Podle průzkumu z roku 2019 totiž slovenští učitelé uváděli mezi svými oblíbenými zdroji Hlavné správy, Zem a vek.Své k tomu řekl také novinář a komentátor Denníku N Martin M. Šimečka, nemyslí si, že Slovensku bude směřovat dále na východ, ani že by opustilo NATO.„Prozápadní politici se dozvěděli, že nemůžou zavírat oči a musí jít systematicky do souboje za demokracii a svobodu i proti ruským pomatencům, jinak to prohrají, mají na to do voleb ještě dva roky,“ dodává na závěr.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220207/konecna-k-vojenske-pritomnosti-usa-v-evrope-nechci-aby-ukrajina-dopadla-jako-afghanistan-ci-libye-17511354.html

https://cz.sputniknews.com/20220207/kandidat-na-prezidenta-francie-obvinil-usa-z-provokaci-vuci-rusku-17513773.html

slovensko

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, usa, rusko, slované, protestní akce