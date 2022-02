https://cz.sputniknews.com/20220207/proc-ve-velke-britanii-dodnes-zachovavaji-monarchii-expertka-prozradila-tajemstvi-britskych-vladcu-17497738.html

Proč ve Velké Británii dodnes zachovávají monarchii? Expertka prozradila tajemství britských vládců

Proč ve Velké Británii dodnes zachovávají monarchii? Expertka prozradila tajemství britských vládců

Popularita a unikátnost britské monarchie, zejména královny Alžběty II., spočívá v tom, že na rozdíl od politiků, kteří přicházejí a odcházejí, přidává kolorit... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T06:29+0100

2022-02-07T06:29+0100

2022-02-07T06:29+0100

svět

velká británie

alžběta ii.

monarchie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/93/54/935439_0:174:3081:1907_1920x0_80_0_0_1441854e03c1904fb8b9ea8fb3b0ab12.jpg

V neděli uplynulo 70 let od nástupu na trůn královny Alžběty II.. Princezna Alžběta se stala královnou 6. února 1952 v den smrti otce, krále George VI.. Oficiální ceremonie korunování Alžběty II. se konala 2. června 1953 v londýnském Westminsterském opatství. Mezi britskými panovníky je Alžběta rekordmankou ve vládnutí.„Mám za to, že si Británie jednoduše myslí, že potřebuje monarchii v 21. století. Myslím, že existence monarchie dodává životu národa šarm a kolorit. Zdá se mi, že královna ztvárnila velmi vážnou úlohu zprostředkovatelky, postavy s obrovskou autoritou, která slouží lidu. Je stálá na rozdíl od politiků, kteří přicházejí a odcházejí. Myslím, že v tom tkví příčina, proč si lidé přejí monarchii,“ řekla Ridleyová v rozhovoru pro Sputnik v odpovědi na otázku, proč potřebuje Británie monarchii v 21. století.Podle jejího názoru je panování Alžběty II. unikátní nejen díky statistickým údajům svědčícím o tom, že se královna stala rekordmankou v panování, ale také díky skutečnosti, že její vládnutí připadlo na velmi složitá období dějin, a že dokázala usmířit demokracii a monarchii.„Dokázala usmířit demokracii a monarchii… Myslím, že to můžeme sledovat od krále George V., kterému patří myšlenka rodinné monarchie a pak George VI., otce královny, který byl také zastáncem této myšlenky. Za monarchie měli během Druhé světové války v zemi obrovský pocit národní jednoty. Poté zdědila královna myšlenku národní jednoty a rodiny a budovala vlastní monarchii podle příkladu svého otce a praděda,“ vysvětlila expertka.Ridleyová má za to, že vrchol popularity královny Alžběty II. připadne na velké slavnosti plánované na začátku června, že Britové jí budou moci poděkovat za 70 let sloužení lidu. Bude-li stejně populárním monarchou princ Charles, když zdědí trůn po matce, nemůže profesorka předpovědět, ale myslí, že britská monarchie po smrti Alžběty II. neskončí.„Charles nebude moci vládnout 70 let, je to málo pravděpodobné. Má méně času na práci na reformách… Nemyslím, že zkrachuje, a že přijde konec britské monarchie. Myslím, že se pokusí reformovat a modernizovat monarchii určitým směrem,“ míní Ridleyová.Z kvalit, jež potřebuje dobrý panovník, uvedla královská biografka dobrou paměť a ukázněnost.Královna Alžběta II., hlava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, je rovněž panovnicí 15 království Společenství národů a hlavou samotného Společenství, dobrovolného sdružení 54 nezávislých států. Má titul vévodkyně z Normandie a vládkyně ostrovu Man. Královna Alžběta II. je hlavou Anglikánské církve, vrchní velitelkou ozbrojených sil.Podle britské ústavy má Alžběta II. jako hlava státu formální právo na vyhlášení války, uzavření míru, svolání a rozpuštění parlamentu, jmenování na všechny nejdůležitější státní posty ve Velké Británii a zemích Společenství. Královna nehlasuje a nekandiduje ve volbách, avšak hraje důležitou ceremoniální roli ve vládě Velké Británie. Žádná novela zákona přijatá oběma parlamentními komorami nemá bez jejího schválení sílu zákona.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220204/kate-middletonova-a-princ-william-opusti-londyn-17456916.html

https://cz.sputniknews.com/20220206/k-zemi-se-blizi-asteroid-o-velikosti-fotbaloveho-hriste-17493072.html

https://cz.sputniknews.com/20220205/god-save-the-queen-od-lilibet-po-alzbetu-ii-aneb-britska-kralovna-slavi-70-vyroci-sve-vlady-17487939.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, alžběta ii., monarchie