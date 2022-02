https://cz.sputniknews.com/20220207/rakusan-uraduje-odvolal-osm-clenu-dozorci-rady-ceske-posty-17517509.html

Rakušan úřaduje. Odvolal osm členů dozorčí rady České pošty

Rakušan úřaduje. Odvolal osm členů dozorčí rady České pošty

Ministr vnitra Vít Rakušan odvolal celkem osm členů dozorčí rady České pošty. Devátý pak rezignoval minulý týden sám. Podle Rakušana pošta nemůže pošta... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T15:29+0100

2022-02-07T15:29+0100

2022-02-07T15:29+0100

česko

pošta

vít rakušan

ministr vnitra

česká republika

propuštění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/16511598_0:377:1300:1108_1920x0_80_0_0_69687293017b1901ce4bbc49361da960.jpg

Dozorčí radu České pošty tvoří zástupci zakladatele, tedy ministerstva vnitra, a dále volení zástupci zaměstnanců v poměru deset ku pěti. Noví členové budou vybíráni transparentně ve shodě s koaličními partnery, následně dojde k předložení návrhů poradnímu orgánu vlády, Výboru pro personální nominace.Českou poštu čeká v květnu letošního roku zrušení 669 pracovních míst. Důvodem má být úspora až 500 milionů korun za rok. Zrušena budou místa úřednická, administrativní, a také v centrálním řízení. Propouštění se nevyhne ani oblasti IT, financí a obchodu. Vzhledem k tomu, že se mění systém řízení, musí dojít ke snížení počtu zaměstnanců.Mluvčí dále uvedl, že se budou konat jednání s odborovými organizacemi ohledně těchto kroků. Vzhledem k tomu, že bylo oznámeno, že dojde k administrativnímu rozdělení firmy na samostatné účetní jednotky, je možné nyní propouštět.Bývalý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v květnu 2021 sdělil, že během tří let by mělo dojít k oddělení pobočkové sítě do nového státního podniku. Když dojde z rozdělení na pobočkovou část, tak bude poskytována tzv. universální služba pro stát a komerční část zajistí konkurenceschopnost podniku v nadcházejících letech. Tato komerční část nebude muset platit ztrátové služby, které jsou zajišťovány pro stát.Česká pošta se poslední dobou potýká se ztrátami. V minulém roce došlo ke ztrátě 800 milionů korun. Oproti roku 2020 je to o půl miliardy korun méně. Rok 2020 Česká pošta ukončila se ztrátou 1,356 miliardy korun. Provozní náklady si v roce 2020 vyžádaly 20,622 miliardy korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/respekt-zatajil-klicovou-cast-rozhovoru-s-rakusanem-oblibenec-bakalovych-medii-pta-se-bobosikova-17454149.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pošta, vít rakušan, ministr vnitra, česká republika, propuštění