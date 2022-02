https://cz.sputniknews.com/20220207/spolecnost-meta-zvazuje-ze-v-evrope-vypne-facebook-a-instagram-17515492.html

Společnost Meta zvažuje, že v Evropě vypne Facebook a Instagram

Společnost Meta zvažuje, že v Evropě vypne Facebook a Instagram

Společnost Meta zvažuje scénář pro ukončení činnosti společností Facebook a Instagram v Evropské unii, vyplývá ze zprávy americké Komise pro cenné papíry a... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-07T16:13+0100

2022-02-07T16:13+0100

2022-02-07T16:13+0100

svět

facebook

instagram

mark zuckerberg

bezpečnost

vypnutí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/17515007_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_3c0158843069af8ef3bc4dd335b697d4.jpg

Obavy společnosti vyplývají z nového zákona v EU, který stanoví, že údaje se musí ukládat a zpracovávat pouze na evropských serverech. Společnost Meta nyní zpracovává svá data v USA a Evropě. Společnost věří, že její přístup je pro podnikání zásadní - jak z hlediska sociálních médií, tak reklamního trhu.Společnost Meta považuje nová pravidla EU za hrozbu pro činnost společností Facebook a Instagram. Bez transatlantického systému přenosu dat může společnost dokonce zcela opustit evropský trh.Nick Clegg, viceprezident společnosti Meta pro globální záležitosti, uvedl, že nová pravidla budou mít katastrofální dopad nejen na internetové prostředí, ale také na všechny majitele podniků, kteří se spoléhají na mechanismy sociálních sítí.Půjde Zuckerberg do vězení?Britský zákon o bezpečnosti na internetu, který by se měl dostat do parlamentu v nejbližších měsících, má donutit internetové platformy bojovat s nelegálním obsahem a chránit uživatele před nástrahami internetu.Britská ministryně kultury Nadine Dorriesová upozornila na skutečnost, že generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg by se mohl ocitnout ve vězení, pokud společnost, která nyní nosí název Meta, nebude dodržovat nové právní předpisy v oblasti online bezpečnosti.Dorriesová se o tom zmínila v rozhovoru pro Times Radio, když ji položili otázku, zda mohou představitelé nejvyššího vedení, jako například Zuckerberg skončit ve vězení, když nebudou chránit uživatele před hrozbami internetu v souladu s novým zákonem, který míří do parlamentu.„Samozřejmě,“ odpověděla ministryně na zmíněnou otázku.Mezi prioritními trestnými činy se v současnosti nachází rozesílání intimních fotografií z pomsty, zločiny z nenávisti, podvody, prodej drog nebo zbraní, propagace nebo napomáhání sebevraždě nebo sexuální vykořisťování.Co se týče nově přidaných zločinů, přibyly například zprávy, obsahující hrozby, zprávy způsobující psychickou újmu nebo emocionální stres a také falešné informace s cílem úmyslně ublížit.Zmiňme, že legislativa o online bezpečnosti, která by zavazovala chránit uživatele před škodlivým obsahem, se stala horkým tématem po vraždě konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021. Podezřelý z vraždy Ali Harbi Ali byl také obviněn z plánování teroristických útoků. Na pozadí těchto událostí někteří poukázali na to, že sociální sítě nejsou schopny bojovat proti extrémismu a apelovali na tvrdší postihy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220124/nejbohatsi-lide-na-svete-i-nadale-prichazeji-o-rekordni-castky-co-ty-na-to-elone-musku-17326945.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, instagram, mark zuckerberg, bezpečnost, vypnutí