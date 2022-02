https://cz.sputniknews.com/20220207/totalni-fiasko-totalni-prohra-babis-prozradil-pravdu-o-turowu-17520749.html

„Totální fiasko, totální prohra.“ Babiš prozradil „pravdu o Turówu“

Český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek v Praze podepsali dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. Ačkoliv někteří dohodu... 07.02.2022

2022-02-07T18:00+0100

2022-02-07T18:00+0100

2022-02-07T18:00+0100

„Vláda Petra Fialy prodala české občany za to, že se mohla poplácat po ramenou a říct před kamerami, jak je skvělá. A premiér samozřejmě z akademického prostředí není zvyklý na tvrdá mezinárodní vyjednávání a nedokáže hájit zájmy českých občanů proti evropským politikům,“ začal Babiš hovořit k tématu Turów.Následně Babiš připomíná celou historii, která se týká dolu Turów. Podle jeho slov od roku 2015 ignorovalo Polsko Českou republiku a ignorovalo připomínky naší země.Podle Babiše spočívá hlavní problém v tom, že výpověď smlouvy je jen pět let. Připomíná, že se tak může stát, že po pěti letech jednoduše Polsko nebude respektovat dohodu, přijdou lidé o vodu a nebude se dát nikdo žalovat.Podle dohody mezi Českem a Polskem ohledně dolu Turów ji totiž může Polská strana za pět let vypovědět.Babiš nechtěl uvádět, jak se k nim chovali někteří představitelé polské vlády, avšak konstatoval, že oni jako vláda drželi pozice. Premiér Fiala nás podle Babiše prodal. „Je to špatně a doplatí na to naši občané.“Důl Turów a ČRČeský premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek v Praze podepsali dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. V souladu s dohodou o podmínkách provozu dolu Turów by Polsko nemělo rozšiřovat těžbu k hranicím, dokud nebude dokončena podzemní bariéra, stavba zemního valu a zajištěn monitoring. Česko ze své strany slíbilo nezačínat další řízení o porušení právních předpisů.Důl Turów zásobuje uhlím elektrárny, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

