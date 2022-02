https://cz.sputniknews.com/20220207/v-chytrych-telefonech-samsung-galaxy-s22-bude-pouzit-material-z-odpadu-17514311.html

V chytrých telefonech Samsung Galaxy S22 bude použit materiál z odpadu

Společnost Samsung odhalila na prahu prezentace nové generace některé podrobnosti budoucích Galaxy S22. V jejich výrobě bude použit například zpracovaný plast... 07.02.2022, Sputnik Česká republika

Zástupci Samsungu sdělili, že mezi komponentami chytrých telefonů budou také ty, v jejichž výrobě byl použit nový materiál ze zpracovaných rybářských sítí vyhozených do oceánu. Který konkrétně prvek to bude, výrobci nevysvětlili.Řada chytrých telefonů Galaxy S22 bude obsahovat kromě základního modelu verze Plus a Ultra. Je známo, že zařízení získá obnovený design, vylepšenou kameru a čip Exynos 2200 vyrobený podle technologie čtyř nanometrů. Akce Galaxy Unpacked se plánuje 9. února. Očekává se, že jihokorejská společnost prezentuje nejen chytré telefony Galaxy S22, ale také nové tablety a další výrobky.Datum nové prezentace AppleDalší generace chytrého telefonu iPhone SE má být prezentována již letos v březnu. Informoval o tom Mark Gurman ve svém příspěvku pro Bloomberg s odkazem na informace insiderů.Hlavní novinkou březnové akce Apple má být třetí generace iPhone SE. Nejlevnější mobil z Cupertina má novou „náplň“ a změněný design. Jeho podrobnosti prozrazeny nebyly, ale je známo, že mobil je stejně jako dříve kompaktní.Má být rovněž prezentována příští generace tabletu iPad Air a obnovený Mac Mini s novým procesorem Apple M. Hned po akci bude možné získat obnovení iOS 15.4, jehož hlavní novotou bude poznání tváře majitele mobilu dokonce i v roušce.První akce Apple v roce 2022 se může konat 9. března. Zdroj ale zdůraznil, že může být odložena kvůli výrobním problémům.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

