„A tohle prý vyhrálo volby.“ Pekarová Adamová poblahopřála Ledecké k medaili, ale…

„A tohle prý vyhrálo volby.“ Pekarová Adamová poblahopřála Ledecké k medaili, ale…

Snowboardistka Ester Ledecká vybojovala na ZOH v Pekingu první českou zlatou medaili, z vítězství se tak raduje celé Česko, včetně předsedkyně Sněmovny a... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Ta ji samozřejmě prostřednictvím svého účtu na Facebooku k vítězství poblahopřála, sledující však toto blahopřání pobavilo a konstatovali, že u Pekarové Adamové co slovo, to perla.Markéta Pekarová Adamová ve svém blahopřání konstatovala, že je vidět, že si Ester snowboard doopravdy užívá, následně padlo ono nešťastné slovo.Spoustu uživatelů však toto přání pobavilo, ale i rozzlobilo, problém je totiž v tom, že Ledecká si pro tu medaili asi jen tak „mimochodem“ nedojela.Ono až podle některých uživatelů se zdá, že vlastně předsedkyně Sněmovny práci sportovkyně znevažuje.„Takhle to možná v televizi vypadá, ale řekl bych, že je za tím hromada dřiny a tréninku a ten váš post tu dřinu dost znevažuje,“ praví Pavel Uhrin.Někteří konstatovali, že vzniká dojem, že pro Pekarovou Adamovou je práce taky jenom zábava.„Ach jo. Vy jste úplně mimo realitu. Ostatně vaše ,práce’ je toho dokladem,“ připojuje se uživatel Jan Salman Priest.Někteří uživatelé jen těžko hledali slova.„Bože…“, „No to je zase perla“, zaznívá od uživatelů.Někteří jsou dost překvapeni, kdo se dostal ve volbách k moci.„Ty to vidíš, a tohle prý vyhrálo volby…,“ míní Věnceslav Chroustal.První medaile na ZOHEster Ledecká ve své parádní disciplíně potvrdila roli největší favoritky, vyhrála kvalifikaci a následně zvládla osmifinále, čtvrtfinále i semifinále. I ve finále Ledecká předvedla jistý výkon a dojela si pro své druhé olympijské zlato na snowboardu a obhájila tak vítězství z Pchjongčchangu 2018.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

