„Chytili se do sítě." Pentagon přijal rozhodnutí o letadlových lodích

„Chytili se do sítě.“ Pentagon přijal rozhodnutí o letadlových lodích

V USA byl odstartován program Overmatch, založení bojové sítě, která má po čase spojit všechny lodě a ponorky vojenského loďstva.

Rozhodují sekundyHlavní cíl projektu Overmatch spočívá ve zkrácení času reakce na změnu bojové situace a získání možnosti spojit ve kteroukoli chvíli celou vojenskou námořní sílu do jedné pěsti.Kontradmirál James Downey, který je šéfem projektu, sdělil, že v první etapě hodlají modernizovat čtyři letadlové lodě. Které konkrétně, neupřesnil. Podstatná změna konstrukce lodí není potřebná, budou vybaveny novým palubním radioelektronickým zařízením, komunikačními prostředky a výkonnými počítači na pokrokovou umělou inteligenci.„Informace je základní kámen naší strategie,“ řekl velitel vojenských námořních operací (Chief of NavalOperations, CNO) admirál Michael Gilday. „Potřebujeme se naučit vyměnit je rychleji než naši potenciální nepřátelé. Když toho dosáhneme, získáme klíčovou převahu nad Ruskem a Čínou. Ve válce budoucnosti zvítězí ten, kdo rychleji přijímá rozhodnutí,“ uvedl.První letadlová loď má být podle jeho slov modernizována do roku 2023, naplno začne Overmatch fungovat ke konci desetiletí. Jenže existuje spousta problémů. Zastaralé komunikační systémy, jež používá vojenské námořnictvo, neodpovídají dnešním požadavkům informační bezpečnosti a nejsou fyzicky schopné zajistit spolehlivé spojení mezi letadlovými útočnými skupinami v různých částech světového oceánu.Kromě toho bude podle expertů třeba „přesunout projekt doprava“ kvůli stavu vojenských loděnic. V lednu poukázal šéf Velení námořních sil admirál David Coddle na to, že největší americké loděnice jsou velmi staré a nezvládnou práci. Jejich kapacity nestačí na opravu hned několika velkých lodí. Nejhůř je to s letadlovými loděmi a ponorkami. Od roku 2015 do roku 2019 nebyly dodrženy termíny 75 % práce s těmito plavidly ve čtyřech státních podnicích. Proto modernizace v rámci Overmatch může trvat dost dlouho.Jednotný systém„Velmoc, která si činí nárok na nadvládu na moři, potřebuje tyto technologie,“ řekl spojařský důstojník ruského Tichooceánského loďstva, kapitán druhého stupně ve výslužbě Andrej Mamonov. „Oceán je největší bojiště na planetě, působí tady dva druhy vojsk, vojenské námořnictvo a vojenské letectvo. Letadlové lodě mají maximálně rychle odvysílat informace ponorkám a ostatním lodím, které mají být ve stálém spojení s letectvem a satelity. Je to velmi složité. V USA si to dobře uvědomují, proto chtějí vytvořit síť na společnou koordinaci,“ uvedl.Nejdřív mají být modernizovány letadlové lodě třídy Nimitz, ty nejstarší, předpokládá Mamonov. Modernější jsou již původně určeny k postupnému zavedení perspektivních technologií. Dále to mají být torpédoborce a křižníky.Overmatch je pouze část globálního projektu na vytvoření spojené informační sítě Joint All-Domain Command and Control (systém multidoménového velení a ovládání, JADC2) pro všechny druhy vojsk.Průzkumná četa v týlu nepřítele dokáže například získat v reálném čase data o terénu z družice, samostatně najít cíl a bez zprostředkovatelů předat souřadnice ponorce s okřídlenými raketami, letadlové lodi, nebo útočným letadlům. JADC2 se má v budoucnu stát největším cloudovým úložištěm dat na světě.„Princip All-Domain Operations má spojit vesmír, kybernetický prostor, zadržovací prostředky, dopravu, operace v elektromagnetickém spektru a protiraketovou obranu,“ vysvětlil náměstek předsedy Spojeného výboru náčelníků štábů, generál John Hyten. „Vyvíjíme koncepci spojeného multidoménového velení a ovládání. Je to pokus o vytvoření senzorů, komunikací a prostředků na zpracování dat, s jejichž pomocí si budou moci družice, ponorky, pěší jednotky, stíhačky, vrtulníky a lodě vyměnit informace o situaci na bojišti a souřadnice cílů za účelem jejich rychlého zásahu,“ oznámil.Tento projekt se zakládá na existujícím systému velení, který zahrnuje společné aktivity armády, letectva a námořnictva. Nejsložitější věcí je integrace do společné sítě operací ve vesmíru a kybernetickém prostoru, protože tato dvě prostředí nebyla dříve považována za bojiště.Připomeneme, že v létě 2020 zveřejnily Vesmírné síly USA vojenskou doktrínu, ve které družice hrály velmi závažnou úlohu. Doktrína stanovila maximálně agresivní chování na oběžné dráze kolem Země, aby byla získána převaha nad potenciálním nepřítelem.Drony pro námořnictvoZvláštní roli v koncepci JADC2 vcelku a v projektu Overmatch hrají letecké a námořní bezpilotní letouny. Převezmou část funkcí od obyčejných lodí. Předpokládá se, že drony budou působit v těsném spojení s lidmi, ale s možností autonomní činnosti.Pentagon má několik podobných projektů. Nejblíž k ukončení má Mořský lovec určený k hlídkování moří a objevení ponorek pomocí výkonného aktivního sonaru.V prosinci 2019 objednalo vojenské námořnictvo vývoj dronů střední a těžké třídy. Střední mají být použity jako průzkumné lodě, těžké s vertikálními raketovými zařízeními jako útočné.V praxi však sotva dokážou Američané skutečně masově použít lodě bez posádek. Na kontrolu celého oceánu autonomními drony bude zapotřebí bilionů dolarů. Podle názoru expertů budou Mořští lovci moci pouze hlídkovat v malé oblasti v blízkosti pobřežní čáry USA. Není také fakt, že objeví moderní nehlučné ruské nebo čínské ponorky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

