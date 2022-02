https://cz.sputniknews.com/20220208/ewa-farna-velmi-kategoricky-a-s-duvody-v-polsku-proste-rodit-nebudu-17529484.html

Ewa Farna velmi kategoricky a s důvody: V Polsku prostě rodit nebudu

Populární polsko-česká zpěvačka Ewa Farna čeká po synovi Arturovi druhého potomka, který by měl spatřit světlo světa již brzo.

V rozhovoru pro rádio Expres FM celebrita uvedla, že bude rodit v České republice. Uvedla argumenty, proč razantně odmítá představu, že by její porod proběhl v Polsku.„Musím se veřejně přiznat, že jsem měla být pár dní ve Varšavě, kam jsem jela s bráchou. A naléhala jsem na něj, že tam musí být se mnou, a kdyby se cokoliv kolem mého těhotenství dělo, okamžitě mě musí naložit do auta a odvézt mě do ČR. Já v Polsku prostě rodit nebudu. Tam se jednoduše může stát, že vás nezachrání. Zkrátka, já bych se nyní bála být těhotná a žít Polsku,“ prohlásila hvězda.Eva dodala, že to samé otevřeně říká i v polských médiích.Během rozhovoru ovšem nechybělo téma potratového zákona v Polsku, o kterém se nemluví pouze v polské společnosti, ale i po celém světě.„Co se ale týká Polska a tématu potratů, tak k tomu už se vyjadřuji, a hodně. Protože to je už téma jakoby osobního charakteru. Velmi se mě to dotýká,“ poznamenala zpěvačka.Připomeňme, že od loňského roku v Polsku platí přísnější legislativa, která se týká interrupce.Zákon ukládá možnost provedení takového zákroku pouze v případě, kdy je prokázané znásilnění, incest nebo když dojde k ohrožení života matky a dítěte.Uveďme také, že na konci ledna Polsko bylo šokováno případem Agnieszky, která ve 37 letech zemřela při porodu na sepsi. Žena čekala dvojčata, přišly ale komplikace a jeden plod zemřel. Lékaři odmítli odebrat mrtvý plod, protože zákon v Polsku tento výkon zakazuje, takže se čekalo, až ustanou životní funkce také u druhého plodu. Za takový přístup anebo vyčkávací taktiku rodička zaplatila svým životem.Loni na podzim Polsko rovněž pobouřil případ zbytečné smrti ženy, která doplatila na zákaz provádění potratů. V oznámení advokátky, která hájila zájmy ženy, zemřelé na septický šok, bylo uvedeno:„22. září 2021 zemřela v nemocnici v Pszczyně ve 22. týdnu těhotenství 30letá žena. Žena přišla do nemocnice kvůli tomu, že jí odešla plodová voda se živým plodem. Při prohlídce zdravotníci zjistili absenci plodové vody a potvrdili již dříve diagnostikované vrozené vývojové vady plodu. Během hospitalizace plod zemřel. O necelých 24 hodin později zemřela i pacientka. Příčinou smrti byl septický šok. Zesnulá po sobě zanechala zdrceného smutkem muže a dcerku.“Advokátka také uvedla, že těhotná žena z nemocnice odesílala blízkým zprávy, v nichž se uvádí, že lékaři zaujali vyčkávací taktiku a neprovedli potrat do té doby, dokud nebylo jisté, že plod je mrtev, argumentujíc platnou legislativou, která zakazuje vykonávání potratů.V nemocnici tvrdili, že pečovali o pacientku i plod v souladu se zákony.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

polsko

