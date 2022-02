https://cz.sputniknews.com/20220208/harrymu-a-meghan-hrozi-hadka-prusvihem-je-skutecnost-ze-par-neblahopreje-kralovne-17533279.html

Harrymu a Meghan hrozí hádka. Průšvihem je skutečnost, že pár neblahopřeje královně

Princ Harry a Meghan Markle jsou vystaveni kritice kvůli tomu, že se dosud veřejně nevyjádřili k sedmdesátému výročí panování královny Alžběty II. Mlčení... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle serveru Express.co.uk se od páru, který bydlí v Montecitu v americké Kalifornii, očekávalo, že manželé královně veřejně pogratulují a že se pokusí o nápravu prasknutých vztahů. Trhlinu ve vzájemných vztazích vyvolal jejich odjezd do Spojených států v roce 2020.V neděli uplynulo sedm desetiletí od doby, kdy se Alžběta po smrti svého otce Jiřího VI. ujala trůnu. Absence blahopřání a mlčení vévodů vyvolalo mezi uživateli sociálních sítí zuřivou reakci.Vévodové mlčí také ohledně výroku vyneseného královnou k výročí, v němž zmiňuje osobnost příští královny. Alžběta II. prohlásila, že by si přála, aby se po její smrti Camille říkalo královno. Vyslovila také naději, že občané poskytnou budoucí královně stejnou podporu, kterou dnes poskytují samotné Alžbětě.Princ Charles se svou manželkou Camillou spolu oznámili, že tímto byli velice „dojati a poctěni“.Harry a MeghanVévodové ze Sussexu v současné době bydlí v Kalifornii, jejich stěhování do USA a vzdání se královských povinností přispělo k jistému napětí ve vztazích uvnitř rodiny. Předpokládá se, že Harry přijede do Spojeného království na oslavy platinového jubilea na začátku června, není ovšem zatím jasné, jestli přijede i s manželkou a dětmi.Britský trůnPrinc Charles je starší syn Alžběty II., který je následníkem britského trůnu po její smrti. Kromě něho má královna ještě tři děti, princeznu Annu, prince Edwarda a prince Andrewa. Druhé místo ve frontě na britský trůn patří synovi Charlese, princi Williamovi. Jeho mladší bratr princ Harry se v roce 2020 vzdal povinností staršího člena královské rodiny a přestěhoval se do USA.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

