Helen Mirrenová odpověděla kritikům, kteří jsou proti, aby hrála Židovku

Herečka Helen Mirrenová v rozhovoru pro Daily Mail reagovala na kritiky, kteří se stavěli skepticky k její roli Goldy Meirové, tedy bývalé izraelské premiérky... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Debatu o vhodnosti obsazení Mirrenové podpořila herečka Maureen Lipmanová. „Jsem si jistá, že Mirrenová bude hrát dobře, ale Benu Kingsleymu by nedovolili hrát Nelsona Mandelu,“ uvedla příklad.Podle Mirrenové ty stejné pochybnosti říkala režisérovi Guy Nattivovi, ten ji ale ujistil, že do hlavní role chce přímo ji. „O tom je samozřejmě třeba diskutovat. Ale když nežid nemůže hrát Žida, může Žid hrát nežida? V mé profesi je spousta strašných nespravedlností,“ přemýšlí.Mirrenová uvedla jako příklad herce Iana McKellena, který se otevřeně hlásí k homosexualitě. Skandál RowlingovéJ. K. Rowlingová čelila nedávno skandálu, tentokrát šlo o obvinění z antisemitismu. A to nehledě na to, že již dříve vyjádřila svůj pevný postoj proti antisemitismu, vyjádřila solidaritu s britskými Židy v roce 2018 a apelovala na nežidy, aby vystoupili proti antisemitismu.Terčem kritiky jsou postavy skřetů ve filmech o Harrym Potterovi. Vykreslení skřetů ve filmu prý podporuje antisemitské stereotypy. Zmínil se o tom komik Jon Stewart ve své talk show.V magickém příběhu o Harrym Potterovi jsou skřeti majiteli Gringottovy banky, která má na starosti finance čarodějů. Komik ve své show porovnal vyobrazení chamtivých skřetů v Harrym Potterovi s ilustracemi z antisemitského traktátu Protokoly sionských mudrců z roku 1903. Komik dále vyjádřil své překvapení, že se již dávno nikdo nepozastavil nad tím, jak byli vyobrazeni skřeti v Harrym Potterovi.Poté co komik uveřejnil svůj komentář, uživatelé sociálních sítí rozpoutali bouřlivou diskuzi. Začaly se objevovat nové a nové paralely. Uživatelé si například povšimli, že podlahy v bance jsou vyzdobeny šesticípou hvězdou. Našli se uživatelé, kteří se okamžitě postavili na stranu komika a neváhali připomenout nedávné skandály Rowlingové ohledně transgenderů.Další s pozicí komika nesouhlasili a uváděli, že podoba skřetů byla daná ještě před tím, než Rowlingová přišla se svým příběhem o Harrym Potterovi. Další zdůrazňovali, že Rowlingová v minulosti vystupovala proti antisemitismu a vyzvala nežidy, aby se postavili proti antisemitismu. Učinila tak na svém účtu na Twitteru v roce 2018, když vyjádřila solidaritu s britskými Židy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

