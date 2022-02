https://cz.sputniknews.com/20220208/kadet-biegler-nebo-porucik-dub-cesi-se-vali-smichy-ze-snimku-lipavskeho-na-ukrajine-17528081.html

Kadet Biegler nebo poručík Dub? Češi se válí smíchy ze snímků Lipavského na Ukrajině

Ministr zahraničí Jan Lipavský ukázal, jak pracuje během své služební cesty na Ukrajinu, a sdílel také pozoruhodné fotografie. Ukázalo se, že snímky ministra...

„Přímo na linii dotyku jsme se seznámili s vojenskou situací na Ukrajině. Od všech tří ministrů zazněla jasná slova solidarity s Ukrajinou. Bezpečnost Ukrajiny je i bezpečností Evropy. Proto nám není lhostejné, co se na Ukrajině odehrává. Proto Česko stojí za Ukrajinou,“ přidal slova patosu Lipavský.Jaroslav Foldyna přišel i s pozoruhodným přirovnáním ministra s hrdinou mistrovského díla od Jaroslava Haška.„Když se podívám na tuto fotografii, okamžitě se mi vybaví postava kadeta Biegler iniciativního blba. ‚Zítra ti půjčím foťák a uděláš mi pár fotek. Na památku... Protože za pár let tomu nikdo nebude věřit,‘” uvedl.„Kadet Biegler na frontě. ‚Vojáci, nepřítel při ústupu zakládal podniky s personálem pohlavně nakaženým. Běda Vám Vy holomci ,koho tam nachytám...‘“ napsal Foldyna.V diskuzi pod jeho poznámkou ho sledující opravili.„Jako dobrý. Jenže to řekl rezervní poručík Dub, jináč středoškolský profesor češtiny,“ upřesnil Edmont Moudrý.„To byl poručík Dub, ne?“ ptá se Petr Vittvar.Místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Jana Levová poskytla zcela bezlítostný komentář.„Já nevěřím, že tenhle člověk dělal v životě něco jiného než dřepění za obrazovkou. Jako ty křivé nohy ..., to je masakr. Znáte to staré sokolské heslo: ‚Ve zdravém těle zdravý duch‘? Tak tady to platí stonásobně,“ napsala.„Přátelé, poznáváte toho blba na obrázku? Tvl, ještě ho měli obléknout do maskáčů a řval bych smíchy,“ padl další krutý komentář, tentokrát od Zdeňka Ondráčka.Někteří politici neskrývají, že prostě nemají slov.„Mlčím jako hrob,” stojí v poznámce Patrika Nachera, který už stihl naštvat kavárnu tím, že zkritizoval projev Lipavského před cestou na Ukrajinu.Někteří uživatelé ztratili řeč od poznámek, které uvedl Foldyna.„Foldyna. Bez komentáře,“ napsal Poslední skaut a sdílel patřičné příspěvky.Symbolická pomocV pondělí ministři zahraničí České republiky Jan Lipavský, Slovenské republiky Ivan Korčok a ministr zahraničí Rakouska Alexander Schallenberg navštívili Donbas. Slovenský a český ministr zahraničí se vyslovili pro diplomatické řešení situace.Slovenský ministr Korčok na svém účtu na Facebooku uvedl, že se přesvědčil o tom, že konflikt na Ukrajině pořád trvá a zatím se ho nepovedlo vyřešit.„Slovensko vždy vyzývalo k diplomatickému řešení tohoto konfliktu. Jen překročit linii kontaktu je pro tyto lidi neskutečně složité. Jakékoliv mezilidské kontakty, například nákupy nebo návštěvy u lékaře, jsou komplikované. Jsem rád, že Slovensko se snaží v této oblasti konkrétně pomáhat. Dlouhodobě podporujeme poskytování zdravotní péče ve Stanici Luhanské a dnes jsem odevzdal symbolický šek v hodnotě 50 000 eur organizaci Mezinárodní zdravotnická pomoc, která provozuje místní zdravotnický modul. Tato základní zdravotnická péče je využívána právě lidmi, kteří kontaktní linii přecházejí,“ napsal Korčok na svém účtu na Facebooku.Symbolickou pomoc předal také český ministr zahraničí Jan Lipavský. Zástupcům ukrajinského Červeného kříže dnes předal balíčky s první pomocí. Celkově jich přivezl 500. Další, větší zásilka, bude odeslána na Ukrajinu později.„Jsem velmi rád, že tato pomoc pomůže,“ řekl Lipavský. „Doufám, že nepůjde o lidmi způsobenou událost,“ uvedl Lipavský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

