Kanadští kamioňáci stále burácí. Premiér Trudeau prohlásil, že protestní akce blokují ekonomiku země

Kanadský premiér Justin Trudeau v pondělí prohlásil, že protestní akce proti koronavirovým omezením, které zahájili v hlavním městě Ottawě řidiči kamionů, musí... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak podotkl šéf vlády, obyvatelé Ottawy „si nezaslouží, aby byli pronásledováni ve vlastních čtvrtích“.Kanadské úřady vyzývají protestující řidiče, aby akci zastavili, a uvádí, že to nesmí být precedentem do budoucna, uvedl dříve na tiskové konferenci ministr veřejné bezpečnosti Kanady Marco Mendicino.„Bude z toho hrozný precedens, jako když už jsi přijel do metropole s těžkým zařízením, můžeš se domoci změny pravidel,“ řekl ministr veřejné bezpečnosti. Podle jeho slov úřady „nemohou rozzuřenému davu dovolit, aby změnil kurs na záchranu životů“, řekl Mendicino.Jak prohlásil v souvislosti s touto situací ministr veřejné bezpečnosti, obyvatelé země „věří v mír, pořádek a dobrou vládu v Kanadě“. Víc než kdykoli předtím se musíme navzájem podporovat nezávisle na stranách… „nikdo není nad zákon“, řekl a vyzval politiky země k jednotě před tváří těchto událostí. Podle slov ministra se stali obyčejní obyvatelé „rukojmími“ protestujících. „I když v posledních 24 hodinách bylo dosaženo pokroku, je nutné zaktivizovat práci (na zastavení protestní akce),“ řekl představitel úřadů a vyjádřil znepokojení jak situací v Ottawě, tak i problémy kvůli protestujícím na hranici s USA.V mnoha kanadských městech včetně metropole probíhají od 26. ledna rozsáhlé protestní akce proti koronavirovým omezením iniciované kanadskými řidiči kamionů. Na pozadí těchto události Trudeau své sídlo z bezpečnostních důvodů vyměnil, v pondělí vyhlásil starosta Ottawy Jim Watson režim mimořádné situace ve městě v souvislosti s protesty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

