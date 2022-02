https://cz.sputniknews.com/20220208/kapesniky-do-pohotovostni-polohy-fiala-bude-tesit-pravidelnymi-videi-17536371.html

Kapesníky do pohotovostní polohy. Fiala bude těšit pravidelnými videi

Premiér Petr Fiala avizoval, že lidé se mohou těšit na jeho video, které připravuje, a to už od úterního večera. Zároveň popírá, že kopíruje styl Andreje... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

„Milí přátelé, připravuji pro Vás na dnešní večer zajímavé video. Budu moc rád, když si na něj uděláte čas,“ neskrývá své emoce Petr Fiala na twitterovém profilu.Tuto informaci médiím potvrdil i mluvčí vlády Václav Smolka.„Plánujeme videoformát, kde pan premiér popíše, na čem vláda pracuje, co se v posledních dnech povedlo a odpoví na nejčastější dotazy občanů i novinářů,“ přiblížil.I když podobná videa roky zveřejňoval každou neděli bývalý premiér Andrej Babiš, Fiala popírá, že půjde ve stopách předchůdce. Svůj postoj argumentuje tím, že se jedná o jiný formát.Jak vyplývá z reakcí na sociální síti, u lidí tato zpráva vyvolala zlost a ironii.„Vláda Petra Fialy prodala české občany za to, že se mohla poplácat po ramenou a říct před kamerami, jak je skvělá. A premiér samozřejmě z akademického prostředí není zvyklý na tvrdá mezinárodní vyjednávání a nedokáže hájit zájmy českých občanů proti EU,“ uvedl Otto Klouda.„Kdyby to bylo Čau lidi, to by musel říct pravdu, to neudělá,“ napsala Kateřina Hustá.„Já si počkám, až to vyjde knižně,“ poznamenal Luboš Zálom.„Co? Černochová bude recitovat Na standartu tiše sněží, nebo konečně oznámíte rezignaci?“ dotazuje se Zafod Bíblbrox.„Oznámíte demisi, hurá“ okomentoval záměr politika Miroslav Zámeček.„Já koukám jen na horory, počítám, že tohle bude spadat do žánru tragikomedie, jako vždy,“ utahuje si z vlády Otto Flick.„Jj. Už jsem dlouho neviděla komedii,“ vyjádřila podobný názor Pena Batíková.„Ok, kapesníky do pohotovostní polohy,“ připravuje se po svém na podívanou Winston Smith.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

