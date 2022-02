https://cz.sputniknews.com/20220208/korcok-navsteva-ministru-s3-na-ukrajine-je-projevem-troji-solidarity-17539112.html

Korčok: Návštěva ministrů S3 na Ukrajině je projevem trojí solidarity

Korčok: Návštěva ministrů S3 na Ukrajině je projevem trojí solidarity

Společná návštěva ministrů zahraničí Slovenska, České republiky a Rakouska na Ukrajině, která se uskutečnila v pondělí a úterý, je „projevem trojí solidarity“... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-08T20:53+0100

2022-02-08T20:53+0100

2022-02-08T20:53+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

česká republika

slovensko

rakousko

návštěva

podpora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13277442_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_df8a841d36ed3b6d915db8232ca75053.jpg

Korčok vyzdvihl, že je třeba respektovat hlavní zásady, na kterých byla Evropa po roce 1989 vybudována. Zároveň zdůraznil, že Ukrajina si svobodně může vybrat, jakým směrem se chce rozvíjet, a zdůraznil, že v tomto směru učinila velký pokrok.Pokud jde o pomoc Ukrajině ze strany Slovenska, diplomat zmínil zejména slovenské projekty v oblasti Stanycija Luhanská a skutečnost, že slovenská strana poskytuje „dvojnásobnou kapacitu“ pro přečerpávání plynu přes své území na Ukrajinu.Český ministr Jan Lipavský zdůraznil, že země tzv. slavkovského formátu (S3) - Česká republika, Slovensko a Rakousko - stojí jednoznačně na straně Ukrajiny.Na svém twitterovém účtu sdílel příspěvek, kde uvedl, že podporu za ČR pro Ukrajinu předal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, ukrajinskému premiérovi Denisu Šmyhalovi, svému protějšku Dmytro Kulebovi a předsedovi Nejvyšší rady Ruslanu Stefanchuku. Ke svému příspěvku přidal také fotografie z návštěvy na Ukrajině.Agentura Ukrinform uvedla, že ministři v pondělí v rámci své návštěvy navštívili také východní Ukrajinu, kde je na ruské straně společné hranice již několik týdnů patrná rostoucí koncentrace ruských vojáků.Šéf české diplomacie opět uvedl, že ruské požadavky, aby NATO dalo závazek nepřijímat Ukrajinu za svůj členský stát, jsou nepřijatelné. Lipavský si myslí, že Kyjev se musí sám rozhodnout, zda se přiblíží Severoatlantické alianci a Evropské unii. Připomněl, že Česká republika Ukrajinu v této snaze podporuje.Cesta šéfů diplomacií S3 na Ukrajinu má podle rakouského ministra Alexandra Schallenberga dát „velmi silný signál středoevropské solidarity a podpory suverenity a celistvosti Ukrajiny“. Schallenberg zdůraznil, že situace na Ukrajině se Rakouska velmi dotýká, protože z Vídně se na Ukrajinu dostanou rychleji, než do nejzápadnější rakouské spolkové země Vorarlberska.Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba po jednání se svými protějšky zdůraznil, že Ukrajina potřebuje od Evropské unie „jednotu, odhodlání a ambice“, pokud jde o její možné členství v evropském bloku. Kuleba si myslí, že Ukrajina není pro Rusko vojensky nebezpečná, ale je silným a fungujícím státem.Kuleba varoval své ministerské kolegy, že se nyní tvoří „nová bezpečnostní architektura Evropy pro příští desetiletí“ a „EU se nesmí dívat na Ukrajinu ruskýma očima“.Agentura APA dodala, že ministři se setkali s ukrajinským premiérem Denisem Šmyhalem a odpoledne také s prezidentem Volodymyrem Zelenským.V předchozích dnech navštívila Ukrajinu řada představitelů členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance, aby za své země vyjádřili Kyjevu podporu a hledali způsoby, jak snížit napětí v této části Evropy.V úterý přijela do Kyjeva také šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková, která má v plánu navštívit konfliktní oblast na východě země.Francouzský prezident Emmanuel Macron přijel v úterý z Moskvy do Kyjeva na jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Ve středu navštíví ukrajinské hlavní město polský ministr zahraničí Zbigniew Rau.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220208/snaha-ukrajiny-stat-se-clenem-nato-neohrozuje-rusko-prohlasil-slovensky-ministr-zahranici-v-kyjeve-17530567.html

ukrajina

česká republika

slovensko

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, česká republika, slovensko, rakousko, návštěva, podpora